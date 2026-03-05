中白髮院士談缺電問題：美建電廠 比馬斯克上太空還難

王堅講到「對馬斯克來說，要解決電的問題，比他把東西送到太空還要困難」時，整個笑開了。（視頻截圖）

全國政協十四屆四次會議開幕，全國政協委員、阿里雲創始人、中國工程院院士王堅在北京人民大會堂對追訪的中外記者談到美國電網的問題時表示，美國想建電廠，但建電廠的基礎設施製造業都在中國，「所以大家可以設想一下，對特斯拉創辦人馬斯克來說，要解決電的問題，比他把東西送到太空還要困難」。滿頭白髮的王堅說到中國優勢和馬斯克的難處時整個笑開了，被中國網民形容是得意「笑到嘴角壓不下來」。

據大公報報導，拓展AI算力，需要強大、可靠的電力系統作為堅強後盾。3月4日，全國政協十四屆四次會議開幕，王堅在大會堂外時被大批中外記者追訪，媒體問及美國億萬富翁馬斯克近期頻頻示警，預估美國將面臨嚴重「電力短缺」，請他談談對於美國電網的看法。

王堅在回答時說，「美國電網多麼陳舊呀，我舉個例子，中國從新疆到東邊來，高壓直流傳輸，美國是不會有的，美國是幾乎沒有能力做這樣長途傳輸的」，「所以我說，美國電網很古老」。

「但是，最讓馬斯克破防的是，你今天要建電廠，要建電的基礎設施，得從變壓器開始，變壓器的製造業都在中國，所以大家可以設想一下，它要解決電的問題，對馬斯克而言，比他把東西送到太空還要困難，你知道嗎？」王堅表示。

據現場視頻，滿頭白髮的王堅在說到「要建電的基礎設施，得從變壓器開始，變壓器的製造業都在中國」這句時開始露出更多笑容，講完「對馬斯克而言，解決電的問題比他把東西送到太空還要困難」時，更是笑到露出牙齒。報導形容王堅在談美國電網的話題時，「數次笑到嘴角壓不下來」。

王堅談及中美電網基礎設施有著顯著差距的內容經報導後，隨即上了熱搜，截至5日中午，話題「談到美國電網中國白髮院士笑了」累計閱讀量已近3500萬。網民們紛紛點讚並留言：「這最簡單，把馬斯克和他的公司搬到中國來就啥都解決了」，「中國科學家的自信」，「揚眉吐氣」，「院士嘴角很難壓下去」，「來自努力創新的底氣」。

王堅，1962年10月生於浙江杭州。2004年擔任微軟亞洲研究院常務副院長，2008年被中國計算機學會授予學會傑出貢獻獎，2008年9月加入阿里巴巴集團擔任首席架構師，2012年8月擔任阿里巴巴集團首席技術官，2019年11月當選中國工程院院士，2023年7月任之江實驗室主任。2024年10月以55億元人民幣財富位列「2024年·胡潤百富榜」第940位， 2026年2月6日入選聯合國「人工智能問題獨立國際科學小組」候選人名單。