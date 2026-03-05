日本「撞人族」滋擾華人 中使館示警：近期避免赴日

我的頻道

中國新聞組╱北京5日電
日本東京2026年3月1日舉行馬拉松賽事期間，一群右翼分子衝向一名手持中國國旗的中國觀眾並將其推倒。（視頻截圖）
鑑於近期有中國公民在東京遇到滋擾，中國駐日本大使館4日發布提醒，日本「撞人族」事件近期多發，成為社會輿論焦點，建議中國公民近期避免前往日本，並提醒在日中國公民提高安全防範意識，加強自我保護。

觀察者網報導，使館表示，事發於3月1日東京馬拉松賽期間，一名中國公民手持中國國旗在街邊觀賽，突遭數名日本右翼分子上前滋擾並推搡，網上影片顯示，現場雖有警察介入阻止，但受害男子仍遭推倒。有網民在社群平台X上評論指出：「當一個國家的信心崩潰時，它就會在馬拉松比賽中毆打他國的觀眾，並稱之為愛國主義。」

中國駐日本大使館第一時間向日本當地警方提出交涉，要求日方切實保護在日中國公民合法權益。

另據新華社報導，中國駐日本大使館發布的提醒說，所謂「撞人族」著裝外表與普通行人無異，他們常在東京池袋、澀谷，大阪心齋橋、道頓堀等人流密集區域，針對外國遊客或女性、兒童、老人等弱勢群體，在擦肩而過時蓄意肘擊、惡意衝撞，致人受傷，後迅速混入人群逃走。

中國駐日本大使館提醒在日中國公民增強安全意識，提高警惕，盡量與他人保持安全距離，留意身邊情況。如遭遇「撞人族」，建議留存證據（保留現場圖片、確認監控位置、尋求路人幫助等），盡快前往附近警察署報警，並撥打日本急救電話119，或自行前往醫院進行傷情鑒定，獲取診斷書、醫療費收據等可作為民事索賠證據的相關材料，並聯繫中國駐日使領館尋求協助。

