馬雲、阿里管理層罕見齊聚 外界解讀：AI成發展最核心

阿里巴巴創辦人馬雲與阿里、螞蟻的核心管理層日前赴杭州雲谷學校，與校長和教職人員交流；這是核心管理層罕見地全部聚集，被外界解讀為阿里系在AI競爭白熱化階段，將AI置於公司發展的最核心位置，並高度重視AI時代的人才培養與教育基礎。

杭州雲谷學校是阿里合夥人投資創辦的民辦學校，由阿里巴巴集團全額投資創辦，七位合夥人代表組成辦學委員會，馬雲為辦學委員會成員之一。雲谷學校為15年制私立國際學校，涵蓋幼兒園、小學、國中、高中四個學部。成立八年以來已累計投入約人民幣11.4億元，並在2025年底追加投入人民幣10.6億元，用於二期校園建設。

雲谷學校的微信公眾號顯示，阿里巴巴集團主席蔡崇信、CEO吳泳銘、風險委員會主席邵曉鋒、電商事業群CEO蔣凡，螞蟻集團董事長井賢棟和CEO韓歆毅一同參加交流。

馬雲在交流會上表示，AI時代已經快速到來，對社會的衝擊超出想像，誰都沒有做好足夠的準備，但是對十幾歲的孩子來說，他們最有改變的希望和機會，所以這次來到雲谷學校，目的就是把阿里巴巴最近對AI越來越清晰的洞察和老師們分享。

馬雲還提到，AI的衝擊非常大，但是機會也很大，AI帶來了一個讓教育回歸教育本身的機會，死記硬背的時間，刷題的時間可以釋放出來，用來培養創造力和想像力。馬雲並稱，AI擁有的是晶片，而人類擁有的是心，AI時代對教育最大的改變，是老師們這次可以完完全全去做「靈魂工程師」，而不是做知識的灌輸者，讓孩子保持好奇，學會共情和擔當，擁有體驗感。因為，好奇心、想像力、創造力、判斷力還有審美能力，才是AI時代教育需要賦予孩子的真正的能力。

阿里巴巴董事長蔡崇信表示，AI時代，思辨能力很重要，思辨能力不是會問問題，而是問對問題。未來很多事情機器都可以做，但是人和機器的溝通、人和人的溝通能力可能是以後最重要的能力之一。

阿里巴巴CEO吳泳銘認為，未來人和機器的區別在三樣東西：好奇心、共情力和體力。好奇心決定了人會自發地去做一件事，而機器是被動的；共情能力是對人的理解；而當腦力被AI替代的時候，體力就非常重要，所以以後體育會越來越重要。

「觀察者網」指出，此次高管齊聚的背後，是阿里巴巴在AI領域持續堅定的投入與已取得的實質性進展。春節期間，阿里推出新一代大模型「千問Qwen3.5-Plus」，通義實驗室、阿里雲和平頭哥組成的阿里巴巴AI黃金三角「通雲哥」也浮出水面，被視為在大模型、雲端服務和晶片三大領域都具備強大實力。