與空降部隊意見不合？ 千問核心林俊暘閃辭 阿里急挽留

4日凌晨，X平台上一則簡短的英文動態引爆科技圈；阿里巴巴最年輕P10級技術負責人、千問大模型的核心掌舵者林俊暘發文自曝已從阿里千問（Qwen）離職。林俊暘2日才剛在X平台上獲得特斯拉行政總裁馬斯克讚賞，沒多久就宣布離職，引發揣測。據報導，千問還有多位骨幹因林俊暘的離開而相繼出走，網傳此次地震或因Gemini領導空降千問有關。由於時值阿里創辦人馬雲赴杭州，業界猜測林俊暘等人將獲高層緊急挽留，但尚無法證實。

綜合新浪科技、觀察者網報導，3月4日凌晨，千問技術負責人林俊暘在X平台發文：「me stepping down. bye my beloved qwen。」（我卸任了。再見了，我摯愛的千問。）該帖截至4日累計閱讀量快速突破360萬次，成為當日全球AI領域關注度最高的事件。10幾個小時前，他還和團隊一起完成了Qwen3.5小模型系列正式開源發布；再往前一日，馬斯克在X上稱讚這批模型展現出「令人印象深刻的智能密度」，林俊暘回覆了一句「thx elon」。

消息傳開後，有千問團隊成員同步宣布離職決定。林俊暘3日已向阿里提交辭職申請，尚未宣布接任人選；同日，千問的後訓練負責人郁博文也離職，網傳千問團隊還有多位骨幹相繼出走，包括千問團隊相關負責人惠彬原，千問3.5系列、Qwen VL及Coder系列核心貢獻者李凱鑫，其發文都提及是因為林俊暘而離開。

32歲的技術天才林俊暘突然宣布從阿里轉身離場。多位接近阿里的人士處了解到，事發在3日下午一場內部會議後，雙方產生分歧，林俊暘當場離開。隨後在幾小時後，其在X平台官方宣布這一消息。

網傳林俊暘離職或因Gemini成員空降千問有關，稱阿里雲高層對Qwen團隊做了架構調整，空降一位新的技術負責人，林俊暘的話語權發生變化，雙方產生分歧，最終走人。

新加入阿里千問的領導是Hao Zhou，背景是Google DeepMind，參與過Gemini系列模型的工作，其研究方向是大語言模型、多模態、長上下文。但截至發稿，阿里官方尚未對此消息進行任何回應。有接近阿里人士表示，阿里高層似仍在與林俊暘溝通挽留。

林俊暘出生於1993年，本科就讀北京大學計算機科學專業，碩士在北京大學外國語學院完成，形成罕見的「計算機+語言學」跨學科知識體系，也是行業內少有的非海歸背景博士、有國際影響力的AI技術領袖。他於2019年畢業後加入阿里巴巴達摩院任高級算法工程師。2022年底，阿里巴巴將達摩院的語言、視覺等AI團隊整體併入阿里雲，成立通義實驗室。林俊暘被任命為通義千問系列大模型的技術負責人。