英媒：中製紅旗-9B伊朗實戰失能 軍迷：與宣傳有差距

中國製紅旗-9B防空系統被指未能攔截美以聯軍。（取材自微博）

美軍聯手以色列攻打伊朗，伊朗部分防空系統未能形成有效攔截，其中包括中國製造的紅旗-9B與JY-26雷達與防空設備；中製武器實戰表現「失能」，引發熱議。

據英國「經濟學人」報導，在此次針對伊朗的軍事行動中，部署在德黑蘭周邊的中國製紅旗-9B防空系統未能攔截美以聯軍。行動中，美軍與以色列空軍出動F-35與F-22隱形戰機，並配合無人機和電子戰飛機壓制伊朗防空體系，同時干擾雷達，使其難以完成有效探測與鎖定。

自由亞洲電台報導，北京軍事愛好者高建4日表示，中國官方長期宣傳紅旗-9B具備反隱身和抗電子干擾能力，但實戰環境與宣傳展示存在明顯差距，「平時宣傳往往只展示技術參數和演示畫面，但真正面對隱形戰機和電子戰體系時，防空系統是否能發揮作用，還是要看實際作戰表現。」

高建認為，防空體系通常依賴完整的預警、指揮與通信網絡，一旦雷達或數據鏈受到壓制，即使導彈具備攔截能力，也可能難以發揮作用。他說：「去年有媒體報導，中國曾向伊朗出售紅旗-9B系統。但從這次行動來看，攔截效果並不明顯。中國平時宣傳這些防空系統具備反隱身和抗干擾能力，但在真正的電子戰環境中，很多技術指標未必能完全體現。」

近年來，中國在官方媒體和軍工展覽中頻繁展示國產武器系統，並強調其技術性能。不過，一些觀察人士認為，武器性能最終仍需通過實戰檢驗。

福建軍事愛好者王福林表示：「很多裝備平時宣傳得很厲害，技術參數也很亮眼，而且價格只有西方同類武器的三到五成。但大多數沒有經過真正的實戰檢驗。武器好不好，還是要看戰場表現。」

由於紅旗-9系列同時也是中國解放軍防空體系的重要組成部分，並部署在東南沿海等地區，一些西方觀察者提出，如果伊朗部署的紅旗-9B在面對隱形戰機和電子戰體系時難以發揮作用，中國本土同類系統是否存在類似問題，也引發討論。

儘管紅旗-9B在伊朗戰爭中的具體表現仍存在不同說法，但媒體與社交平台的討論顯示，中國防空裝備在實戰環境中的表現，已引發國際軍事觀察者持續關注。