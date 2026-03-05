中東戰火波及海灣國家 王毅：將派特使赴地區斡旋

中國外交部長王毅4日分別與沙特外交大臣費薩爾及阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉通電話。王毅表示，中東戰火蔓延擴大，波及沙特等海灣國家，這是中方不願看到的；中國願繼續發揮建設性作用，將派中東問題特使赴地區國家斡旋。中方強烈呼籲各方停止軍事行動，盡快回歸對話談判，防止緊張事態進一步升級。

文匯報報導，王毅表示，無論什麼理由，無差別使用武力的行為都不可接受，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責；他並讚賞沙方保持克制，堅持通過和平方式化解分歧。

阿卜杜拉表示，期待中方在當前嚴峻形勢下繼續發揮積極重要作用，防止地區緊張局勢愈演愈烈。

報導指出，王毅重申中方對當前伊朗局勢的原則立場，表示戰爭外溢不符合任何一方利益，受害的只能是地區人民；衝突中保護平民的紅線不能被突破，能源、經濟、民生等非軍事目標不應被襲擊，航道安全更應得到維護。

阿方在戰前就為和平奔走，海合會特別外長會日前也強調對話和外交是克服當前危機、維護地區安全的唯一途徑，中方對此表示讚賞。中方支持阿方維護國家安全的正當訴求，支持地區國家繼續致力於通過外交方式化解爭端。中方不會放棄和平希望，將繼續為此發揮建設性作用，將派中東問題特使赴地區斡旋，推動地區重回和平穩定，希望阿方繼續保障在阿中國公民和機構安全。