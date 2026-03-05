我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

中東戰火波及海灣國家 王毅：將派特使赴地區斡旋

中國新聞組／北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國外交部長王毅4日分別與沙特外交大臣費薩爾及阿聯酋副總理兼外長阿卜杜拉通電話。王毅表示，中東戰火蔓延擴大，波及沙特等海灣國家，這是中方不願看到的；中國願繼續發揮建設性作用，將派中東問題特使赴地區國家斡旋。中方強烈呼籲各方停止軍事行動，盡快回歸對話談判，防止緊張事態進一步升級。

文匯報報導，王毅表示，無論什麼理由，無差別使用武力的行為都不可接受，任何攻擊無辜平民和非軍事目標的行為都應受到譴責；他並讚賞沙方保持克制，堅持通過和平方式化解分歧。

阿卜杜拉表示，期待中方在當前嚴峻形勢下繼續發揮積極重要作用，防止地區緊張局勢愈演愈烈。

報導指出，王毅重申中方對當前伊朗局勢的原則立場，表示戰爭外溢不符合任何一方利益，受害的只能是地區人民；衝突中保護平民的紅線不能被突破，能源、經濟、民生等非軍事目標不應被襲擊，航道安全更應得到維護。

阿方在戰前就為和平奔走，海合會特別外長會日前也強調對話和外交是克服當前危機、維護地區安全的唯一途徑，中方對此表示讚賞。中方支持阿方維護國家安全的正當訴求，支持地區國家繼續致力於通過外交方式化解爭端。中方不會放棄和平希望，將繼續為此發揮建設性作用，將派中東問題特使赴地區斡旋，推動地區重回和平穩定，希望阿方繼續保障在阿中國公民和機構安全。

世報陪您半世紀

上一則

尊重版權…陝西一景區簡介 標註作者是DeepSeek

下一則

英媒：中製紅旗-9B伊朗實戰失能 軍迷：與宣傳有差距

延伸閱讀

伊朗深陷戰火 WSJ：中國避免捲入持久戰支持有限

伊朗深陷戰火 WSJ：中國避免捲入持久戰支持有限
王毅通話以色列外長：反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊

王毅通話以色列外長：反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊
美伊衝突影響川習會？北京：中美保持溝通中

美伊衝突影響川習會？北京：中美保持溝通中
王毅與伊朗等三國外長通話：已敦促美以立即停止軍事行動

王毅與伊朗等三國外長通話：已敦促美以立即停止軍事行動

熱門新聞

網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
生病前的張睿。(取材自紅星新聞)

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

2026-02-28 05:30
母親自責沒管好女兒，讓女兒感染了HPV。（視頻截圖）

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

2026-03-01 07:30
助人大學生雷昱明(左圖左)和老人合影。(取材自遼瀋晚報)

不識字、不會講普通話 7旬婦獨自搭機 千萬網友「護送」

2026-03-02 06:30
美國與以色列對伊朗發動軍事行動震撼全球，也讓一眾中國軍事專家和國際關係學者跌破眼鏡。圖為伊朗最高領袖哈米尼遇襲身亡後，3月1日，民眾在伊朗首都德黑蘭聚集哀悼。（新華社）

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

2026-03-02 15:02

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家

繼承母親房子不知有反向貸款 佛州男遭提告追討恐失住家
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成