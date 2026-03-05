兩會／中國今年GDP訂為4.5-5% 1991年以來最低成長目標

我的頻道

中國新聞組／北京5日電
中國國務院總理李強5日上午在中共十四屆全國人大四次會議進行作政府工作報告時提出，中國中國今年發展主要預期目標為：國內生產總值（GDP）增長4.5-5%左右。（記者黃雅慧／攝影）
中國國務院總理李強5日上午在中共十四屆全國人大四次會議進行作政府工作報告時提出，中國中國今年發展主要預期目標為：國內生產總值（GDP）增長4.5-5%左右。（記者黃雅慧／攝影）

中國國務院總理李強5日上午在中共十四屆全國人大四次會議進行作政府工作報告時提出，中國今年發展主要預期目標為：國內生產總值（GDP）增長4.5到5%左右；赤字率擬按4%安排。外媒指出，這是中國自1991年以來設定最低的經濟成長率，是1991年以來最保守的經濟目標。有分析指出，李強主要是為十五五開局改革留出空間。這符合此前市場與學界預期。

本次為李強任內第3次發表政府工作報告，中國當前面臨外部環境衝擊，同時仍有內需不振的問題。而這次也從以往5%左右的增長目標，調整為區間表述。

作為十五五的開局之年，今年經濟工作目標如何訂定成為主要關注點。去年中央經濟工作會議定調，今年要積極有為的宏觀政策。市場也預期報告中會有更具體的刺激經濟政策推出。

李強表示，提出這些預期目標，主要是考慮開局之年，為調結構、防風險。促改革留出空間，為後期更好發展打牢基礎。經濟增長目標同2035年遠景目標總體銜接，有利於保持經濟運行在合理區間。

根據李強政府工作報告，城鎮新增就業1200萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右；居民消費價格（CPI）漲幅2%左右；居民收入增長和經濟增長同步；國際收支保持基本平衡；糧食產量1.4兆斤左右以上；單位國內生產總值能耗降低3.8%左右，生態環境質量持續改善。

在財政支出安排上，今年赤字率擬按約4％安排，赤字規模5.89兆元（人民幣，下同）、比上年增加2300億元；一般公共預算支出規模將首次達到30兆元、比上年增加約1.27兆元。擬發行超長期特別國債1.3兆元，持續支持「兩重」建設、「兩新」工作等。擬發行特別國債3000億元，支持國有大型商業銀行補充資本。擬安排地方政府專項債券4.4兆元，完善專項債券項目負面清單管理和自審自發試點，重點支持建設重大項目、置換隱性債務、消化政府拖欠帳款等。

彭博資訊報導指出，中國將2026年經濟成長目標調整為4.5%至5%。在經濟通縮壓力難緩和外部地緣政治衝突加劇環境下，這一目標凸顯政府在管理經濟方面變得更加務實，後續或不急於推出大規模刺激措施。

中國要實現這一經濟成長目標並非易事。去年中國國內GDP實現5%的成長，創紀錄的出口抵消了消費低迷和投資下滑帶來的不利影響。但隨著全球保護主義風險加劇，這種不平衡的成長模式更難以為繼，經濟重心轉向提振消費顯得尤為迫切。樓市滑坡、內需疲軟等挑戰懸而未決，拉動經濟成長仍有賴於更多政策支持。

中科技部長：中國晶片攻關取得新突破 基礎研究經費占比「首次破7」

李強政府工作報告：堅決打擊台獨、共同弘揚中華文化
中國人大會議5日開幕 議程11項 會期8天、較往年多1天
展望中國經濟 劉結一：經濟長期向好 趨勢沒有變化
港府擬撥外匯基金建北都 外界憂恐打開「潘多拉魔盒」動搖財政紀律

