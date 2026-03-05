我的頻道

美軍封存80年絕招重出江湖 首用魚雷炸飛伊朗軍艦畫面曝光

經典賽／澳洲隊3左投鎖死 中華隊僅敲3安遭0:3完封

中國政府報告揭露 今年重點培育具身智能、腦機接口等5樣未來產業

記者賴錦宏／即時報導
中國國務院總理李強5日上午的政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。圖為2月27日天津木牛流馬科技發展股份有限公司，工作人員對一款具身機器人進行測試驗證。(新華社)
中國全國兩會對於今年政府工作任務布署，將著力強大國內市場，堅持內需主導，統籌促消費和擴投資。加緊培育壯大新動能。中國國務院總理李強5日上午的政府工作報告中提到，將著力發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。

在李強的政府報告裡，提到的「2026年政府工作任務」，首先包含要「要著力建設強大國內市場」，堅持內需主導，統籌促消費和擴投資，拓展內需增長新空間，更好發揮中國超大規模市場優勢。深入實施提振消費專案行動。激發居民消費性內生動力與促消費政策並舉，推動消費持續增長。設立1,000億元人民幣（單位下同）的財政金融協同促內需專項資金，組合運用貸款貼息、融資擔保、風險補償等方式，支持擴大內需。

另外還有「加緊培育壯大新動能」，包含2000億元超長期特別國債資金支援大規模設備更新等；以及「培育壯大新興產業及未來產業」，打造集成電路（積體電路）、航空航天、生物醫藥、低空經濟等新興支柱產業。建立未來產業投入成長與風險分擔機制，培育發展未來能源、量子科技、具身智能、腦機接口、6G等未來產業。

報告裡也要求「加速高水準科技自立自強」，其中有建設北京（京津冀） 、上海（長三角）、粵港澳大灣區國際科技創新中心，打造世界級科技創新策源地等，以及「持續深化重點領域改革」，縱深推動全國統一大市場建設。制定全國統一大市場建設條例等內容。

