北京—巴黎2.5萬 中東航線停擺 中方航司成飛歐美高效選擇

中東戰火致阿聯酋關閉領空、航班大減，海灣中轉客轉向中歐直飛，票價飆漲且部分售罄。(取材自錢江晚報微博)

中東戰火衝擊海灣航空樞紐，阿拉伯聯合大公國一度關閉領空、航班大規模取消，造成大量經海灣中轉赴歐旅客滯留。中媒指，在卡達、阿聯酋等航司暫停營運下，客流轉向中歐直飛航線，而中方的航空公司無須繞行，具成本優勢，成為飛歐美最高效選擇。對於伊朗封鎖荷莫茲海峽，造成船隻通行量幾乎歸零，地區乾散貨及貨櫃物流陷入停擺，不少中國外貿企業陷困境嘆「只能等」。

第一財經報導，2月28日晚間中東多個美軍基地遭襲後，卡達、阿拉伯聯合大公國等國宣布關閉領空，卡達航空、阿聯酋航空及阿提哈德航空等均暫停航班營運。隨著衝突升級，中東航司陸續宣布暫停航線運營，將大量旅客轉簽至中國航司，中歐航線票價飛漲。

報導指出，以上海-布魯塞爾航線為例，吉祥航空3月4日的直飛經濟艙最低票價已漲到1萬7423元，需要中轉一次的票價也多在萬元以上，而平時這條航線最低票價在4000元左右。

同時，查詢OTA平台發現，北京至巴黎3月8日法國航空經濟艙直飛最低票價為人民幣2萬5934元（約3758美元），中國國航直飛經濟艙已售罄；需轉機一次的土耳其航空、廈門航空、南方航空票價亦在1萬6000元以上。而上海至巴黎，東方航空近期直飛經濟艙全部售空，平時票價約5000元。

中國民航業人士指，在地緣局勢背景下，歐洲航司飛中國需繞開俄羅斯領空，增加時間與燃油成本，中方航空公司無須繞行，具成本優勢。中歐直飛航線成為大量必須飛歐美的乘客最高效且安全的選擇。

2日晚，阿拉伯聯合大公國民航局宣布在全國各機場開通特殊航班，協助滯留旅客離境，隨後杜拜國際機場及阿勒馬克圖姆國際機場有限度恢復部分航班起降。此前兩大機場已暫停營運兩天，大批旅客滯留。

報導指出，在美以兩國攻擊伊朗後，數個中東港口遭遇襲擊，荷莫茲海峽通行量急劇下降，該地區乾散貨和集裝箱物流陷入停擺。全球貨代巨頭德迅於2日表示，荷莫茲海峽事實上面臨關閉，貨櫃船通行量降為零，公司正與承運人密切配合，評估貨物滯留點並尋求服務方案。

船舶經紀公司Mavega Group中國區總經理高雪峰指，「這次已經有船東不僅不去波斯灣（需透過荷莫茲海峽），甚至連紅海（通往蘇伊士運河）都不走了」，為確保安全而採取的繞行措施，使航距大幅拉長，加上油價持續攀升，市場不確定性增加。

深圳一家貨代企業負責人表示，中東局勢對外貿企業影響不可避免，但春節後是出貨淡季，大部分工廠才剛開工，現有中東客戶也暫緩下單。浙江一家貨代企業負責人則指，「暫停發往中東的貨有雙重原因」，既因局勢緊張推漲運價，也因近期運往中東貨量不多，「觀望一下」。