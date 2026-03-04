我的頻道

對伊朗開戰不忘掃毒 美軍聯手厄瓜多打擊指定恐怖組織

伊朗最高領袖熱門人選是他 被爆陽痿赴英治療、哈米尼曾排除他接班

王毅：反對美以軍事打擊伊朗 北京也施壓伊朗確保航道開放

中國新聞組／北京4日電
中東局勢持續升溫，荷莫茲海峽通行量幾乎歸零。圖為開普敦港2日商船來往繁忙。（歐新社）
中東局勢持續升溫，荷莫茲海峽通行量幾乎歸零。圖為開普敦港2日商船來往繁忙。（歐新社）

伊朗戰火燃起之際，中國外長王毅近日接連與多國外長溝通，3日他與以色列外長通電話時，表示伊核問題政治解決進程已被砲火打斷，中國反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊，呼籲立即停止軍事行動。另外，伊朗封鎖荷莫茲海峽，造成全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。北京也傳出向伊朗施壓，保持這個全球關鍵能源航道的開放。

央視新聞報導，王毅3日「應約」與以色列外長薩爾通電話。在聽取薩爾介紹以方對當前局勢的立場後，王毅表示，中國一貫主張通過對話協商解決國際和地區熱點問題，各方都應遵守聯合國憲章宗旨和原則，不在國際關係中使用或威脅使用武力，這也符合包括以色列在內各方的根本利益。

他指出，多年來，中國致力於推動伊核問題政治解決，近期的伊美談判正在取得明顯進展，其中也涵蓋以方的安全關切，「遺憾的是，這一進程已被炮火打斷」。他明確表態稱，中國「反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊」。武力無法真正解決問題，反而會帶來新的問題和嚴重後遺症。

王毅指出，軍事實力的真正價值不在戰場，而在於預防戰爭。中國呼籲立即停止軍事行動，防止戰火進一步蔓延失控。他並稱，中國在中東問題上始終堅持公正立場，「我們將繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用」。王毅要求以方採取切實措施確保中國人員和機構安全，薩爾表示以方高度重視並將保護好中國人員和機構安全。

3月1日以來，王毅已經分別和俄羅斯外長拉夫羅夫、阿曼外交大臣巴德爾、法國外長巴羅、伊朗外長阿拉格齊通電話。

彭博報導，伊朗宣布封鎖荷莫茲海峽，全球約兩成油氣運輸面臨潛在中斷壓力。據中國國有天然氣公司高層透露，北京已敦促伊朗方面不要攻擊荷莫茲海峽的石油和液化天然氣運輸船，以及避免襲擊卡達天然氣設施。外交部發言人毛寧未直接回答中方是否曾向伊朗施壓，但也沒否認相關報導。

毛寧對於中國石油供給問題也表示，能源安全對世界經濟非常重要，各方都應當確保能源供應穩定暢通。中國「將採取必要的措施保障自身能源安全」。對於美媒報導中國正向伊朗施壓要求不要封鎖荷莫茲海峽，毛寧說，「中方敦促各方立即停止軍事行動，避免緊張事態升級，維護荷莫茲海峽的航道安全，防止對全球經濟造成更大的影響」。

另外，以中俄為首的歐亞區域性國際組織「上海合作組織」（簡稱「上合組織」）發表關於伊朗局勢的聲明，表達上合組織成員國對中東地區事態發展和伊朗遭受武裝襲擊的嚴重關切。聲明強調使用武力不可接受，支持根據國際法和聯合國憲章宗旨原則，在對話、相互尊重和兼顧各方合法利益基礎上解決當前衝突是唯一出路。

中共外長王毅3日應約與以色列外長通話，針對美以攻擊伊朗，表示「反對以方和美國對伊...
中共外長王毅3日應約與以色列外長通話，針對美以攻擊伊朗,表示「反對以方和美國對伊朗發起軍事打擊」。圖為王毅去年11月2日訪問莫斯科會晤俄羅斯外長時畫面。（歐新社）

伊朗 以色列 王毅

北京—巴黎2.5萬 中東航線停擺 中方航司成飛歐美高效選擇

中國人大會議5日開幕 議程11項 會期8天、較往年多1天

