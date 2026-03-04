外部戰雲密布 中兩會除文宣口號還大談「愛民」

近期兩件大事，對全球是由伊朗 而瀰漫至大半個中東的戰雲，對中國是政治大事北京兩會 ；兩件事看似各走各路，實則內有關連。戰局輸贏，定論尚早，但戰雲密布影響已現，外部看伊朗事件影響最大的是中國經濟和國際戰略，內部可見影響是今年兩會「人民」二字分量加重。

伊朗事件和中東戰雲，放膽而言者不多。中共中央黨校國際戰略研究院教授梁亞濱這次談伊朗，繞開政治主談對國際經濟影響且總結出三大條，第一影響是石油和關鍵性的荷莫茲海峽，且受其牽連，紅海、蘇伊士運河的聯動風險也必然上升，全球貿易大動脈也將受阻；第二是中東產油國中長期可能因航運受阻和投資避險遭遇能源出口和財政收入損失，全球金融市場避險情緒也可能爆發，將加劇中東資本外逃壓力；其三是位於衝突核心的伊朗，將遭遇嚴峻的經濟壓力，惡性通膨不可避免，民生危機會否催生政權合法性危機，有待觀察。

財經機構中泰證券旗下智庫「中泰策略」內部研報，就說得直白和大膽，反潮流認定事件利好中國。直言此次襲擊與去年完全不同，川普低估了伊朗政權的穩定性和後續的反擊力量與反擊強度，以及自身國內政治基本盤的反對力量，中東局勢或擴大化，且不易短期結束。中期將進一步強化中國的大國地位和影響力。

還應看中共官方即時反應，除外交部發言，還要看北京兩會。可見到兩會文宣引導，突出「人民」二字。

北京兩會是年度政治大事，也是觀察中國的窗口。今年直接印象是安保「外鬆內緊」及文宣的調門突改。會前最受注意的兩篇，一是人民日報的「百姓心聲怎樣寫進十五五規畫」，說規畫同人民群眾生產生活息息相關；二是新華社通訊文章，主講兩會的四個人民。除文宣口號，近期當局還要求官員要有正確政績觀，兩會還將有些相應經濟社會政策。有人會說，兩會就算凸顯出愛民，與委內瑞拉、伊朗情勢有何關係？這些事，可能意會勝過言傳。