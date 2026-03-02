通話俄外長 王毅：美公然擊殺他國領導人不可接受

中國外交部長王毅1日應約與俄羅斯外長拉夫洛夫通話，敦促美國和以色列立即停止軍事行動。 (新華社)

針對美國與以色列 聯手攻擊伊朗 ，中國外交部長王毅1日應約與俄羅斯 外長拉夫洛夫通話，敦促美國和以色列立即停止軍事行動。

新華社報導，王毅表示，在中俄推動下，聯合國安理會前日就當前伊朗局勢舉行緊急會議。中方一貫反對在國際關係中使用武力，美國和以色列在伊美談判進程中對伊朗發動襲擊不可接受，公然擊殺一個主權國家領導人、鼓動政權更迭不可接受，這些行為都違反了國際法和國際關係基本準則。目前戰事已延燒至整個波斯灣，中東局勢有可能被推向危險的深淵，中方對此高度關切。

王毅指出，中方的立場是：第一，立即停止軍事行動。防止戰火蔓延和外溢，避免局勢發展到不可收拾的地步。中方重視海灣國家的安全，支持他們保持克制態度。第二，盡快重回對話談判。各方應強力勸和阻戰，敦促當事方盡快重返對話談判軌道。第三，共同反對單邊行徑。未經聯合國安理會授權對主權國家大打出手，破壞二戰之後建立的和平根基。

據報導，拉夫洛夫表示，美國和以色列對伊朗進行軍事打擊，嚴重破壞中東局勢穩定，俄羅斯與中國立場一致，願同中方加強協調與溝通，通過聯合國、上合組織等平台發出明確訊號，呼籲立即停止戰爭，回歸外交談判進程。

針對伊朗最高領袖哈米尼遇害，中國外交部回應，襲擊並殺害伊朗最高領導人，嚴重侵犯伊朗主權安全，踐踏聯合國憲章宗旨原則和國際關係基本準則，中方對此予以堅決反對和強烈譴責。

中國駐以色列使館發布公民轉移撤離登記的通知，除中國護照持有人，持「台胞證」者也可登記，呼籲在以色列的中國公民，包括「港澳台同胞」視情勢轉移或撤離至埃及避險。