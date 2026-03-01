我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

調查：全美6家超市貨價低於沃爾瑪 好市多居首 平均低21.4%

伊朗若鎖荷姆茲海峽 國際油價恐衝破100美元

川普「斬首」哈米尼開危險先例 英媒：習近平恐視武統台灣更方便

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普（左）去年10月在南韓釜山，與中國國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤。（路透）
美國總統川普（左）去年10月在南韓釜山，與中國國家主席習近平（右）舉行雙邊會晤。（路透）

天空新聞網國防和安全編輯海恩斯（Deborah Haynes）分析，美國與以色列突襲擊斃伊朗最高領袖哈米尼，對伊朗政權內部的實質衝擊仍待時間顯現，德黑蘭的下一步極度難以預測。但這場未經國際授權、也未取得美國國會背書的軍事行動，在以武力達成外交目標這方面開了危險先例，尤其中國國家主席習近平恐怕從中解讀出以武力奪取台灣的操作空間正在擴大。

海恩斯認為，這次行動獲川普背書，放大了「斬首式打擊」的示範效果，意味著即便是最高領導層，也可能成為精準打擊目標。報導形容，從普亭到習近平等威權領袖在哈米尼之死後勢必提高警覺，「想必都會睡得更不安穩一些」。

川普對伊朗的豪賭後果仍在發酵，目前至少已浮現三個趨勢影響。

這篇分析指出，若英國與其他北約國家多半不譴責這次行動，西方未來要指責對手類似的軍事行動時，將更難站得住腳。

以烏克蘭戰爭為例，普亭更能強勢回擊英法德對俄國入侵行動的譴責為「雙重標準」。

分析提到，習近平也正密切關注中東局勢發展，並且很可能得出結論認為，現在以武力奪取台灣的手腳更自由。

其次，世界領袖將更清楚意識到軍力對政權安全的關鍵性，尤其對試圖挑戰最強軍力者更是如此；目前最強軍力仍被視為川普領導下的美國。國際情勢可能推動強國進一步軍事化，也迫使中小型國家抱團靠攏。

最後影響可能最為深遠的是，二戰後逐步建立、由聯合國維繫的國際規則正在瓦解，川普成立的「和平理事會」則正與聯合國分庭抗禮，凸顯既有世界秩序面臨前所未見的壓力。

海恩斯說，伊朗的下一步「極難預測」。伊朗局勢不會很快落幕，也不會只停留在一波新聞熱度。外部軍事介入的代價與連鎖效應往往在事後才逐步浮現，美國這次「斬首」行動對伊朗政權、乃至區域秩序的長期影響，仍有待時間檢驗。

世報陪您半世紀

以色列 聯合國 哈米尼

上一則

「吃飯喝水像戰鬥」蔡磊確診漸凍症第7年 已完全失語

延伸閱讀

自詡「和平」的川普開戰 美以聯手攻伊朗 哈米尼被炸死

自詡「和平」的川普開戰 美以聯手攻伊朗 哈米尼被炸死
川普攻伊朗前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報

川普攻伊朗前決策內幕：白宮簡報示警高風險高回報
CIA戰前評估：哈米尼倒台 伊朗強硬派或接掌政權

CIA戰前評估：哈米尼倒台 伊朗強硬派或接掌政權
安理會分裂：美以自辯攻伊朗合法 德黑蘭譴責戰爭罪

安理會分裂：美以自辯攻伊朗合法 德黑蘭譴責戰爭罪

熱門新聞

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
不少貼文打著「私家偵探」的旗號招攬生意。（取材自新聞坊）

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

2026-02-26 06:30

超人氣

更多 >
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應

川普證實擊斃伊朗最高領袖哈米尼 伊朗僅貼1張照片回應