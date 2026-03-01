嚴治官員躺平 習：當官就要擔責出力 不能只想當官不想幹事

習近平在中共機關刊物發表署名文章，提出「當官要幹事擔責出力」，不能只想當官不想做事。(新華社)

中共 中央機關刊物《求是》3月1日刊登中共總書記習近平 題為「讓願擔當、敢擔當、善擔當蔚然成風」的重要文章。文中明確指出，全面從嚴治黨，並鼓勵幹部擔當作為「內在統一、並非對立」，強調「當官要幹事擔責出力」，「不能只想當官不想幹事，只想攬權不想擔責，只想出彩不想出力」。

新華社報導，文章內容為習近平2012年12月至2025年12月期間相關論述的節錄。文中強調，「實幹興邦，空談誤國」，要把黨的二十大擘畫的藍圖變為現實，各級領導幹部必須強化責任意識與擔當精神。面對新征程上的風險與挑戰，不可能處處坦途，幹部要勇於挑重擔、啃硬骨頭、接燙手山芋，在大是大非面前旗幟鮮明，在矛盾問題前迎難而上。

針對外界對「從嚴」可能抑制積極性的疑慮，文章直言，「嚴並不是要把大家管死」，不應讓幹部因瞻前顧後而無所作為。紀律建設與幹事創業並非此消彼長，而是相輔相成。遵規守紀，反而能為改革發展提供更清晰邊界與更穩定環境，讓幹部在制度框架內放手作為。

近年來，中央持續整治所謂「躺平式幹部」，同時提出「三個區分開來」，即區分失誤與違紀違法、探索性試錯與主觀故意、敢於擔當與謀取私利，避免將改革探索中的偏差簡單定性為違紀問題。文章重申，要合理確定風險容忍度，消除妨礙幹部擔當作為的各種因素。

文章亦強調，用人導向至關重要。要在選拔任用中突出「講擔當、重擔當」標準，把敢不敢扛事、願不願做事、能不能幹事作為重要衡量依據；把幹部的實際成效與群眾認可度作為根本參考。對於敢抓敢管、實績突出的幹部，要給予充分肯定與制度性保障，做到為擔當者擔當、為負責者負責、為幹事者撐腰。

習近平上任後大力打貪治腐，強調從嚴治黨。分析指出，從嚴治黨的實質就是實現中共黨內高度集權，地方官員為了明哲保身而「躺平」，將經濟發展放在其次，進而影響中國整體經濟動能。此次文章再次釋放明確信號：紀律約束與擔當作為並行不悖，透過立規矩、正風氣，構建風清氣正的政治生態，讓願擔當、敢擔當、善擔當成為主流。