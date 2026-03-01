美以襲伊╱操作錯誤？大馬士革飛上海 驚現382萬人民幣天價機票

大馬士革飛往上海在部分購票平台上出現382萬元人民幣的「天價」機票，引發網友熱議。(取材自極目新聞)

有消息稱，大馬士革飛往上海浦東機場的機票在部分購票平台上出現「天價」，單張票價一度被標示超過382萬元人民幣！引發網友熱議與關注。知情人士表示，可能是供應商在後台操作錄入價格時發生錯誤，並非實際售價。

據極目新聞報導，2月28日晚，在購票平台搜索大馬士革至上海航班，發現原先標示天價的航班已無售票，僅剩土耳其 航空的航班，價格約為1.6萬元人民幣。而在阿聯酋航空官網查詢，3月1日仍有兩趟大馬士革飛上海航班，經濟艙已售罄，可購買的最低價格為商務艙6139.9美元；3月2日和3日的經濟艙票價分別為1272美元與1055美元。票價波動頻繁，供應商後台操作或為主要原因。

每日經濟新聞援引知情人士，此類天價票多為人工錄入失誤造成，平台前端展示出現異常。如果真是高價票，通常業務會立即下架。該人士還指出，票務平台僅負責展示和交易撮合，票價由供應商自行設定和承擔，平台本身並不獲益，也不會主動為供應商導流。

媒體進一步查詢發現，當日晚6時10分左右，大馬士革至上海航班已無可售票。3月1日及之後，部分航班仍有售，包括經多哈、吉隆坡或北京中轉的高價航班，票價在1萬至7萬元人民幣不等，但價格變動十分頻繁，短時間內劇烈上下浮動。

專家提醒，旅客應多渠道查詢航班和票價，並注意官方公告與航班實際售票情況，避免被價格異常誤導。

儘管「382萬元天價票」引起廣泛關注，但多方資料顯示，這是系統或操作失誤，而非真實售價。專業人士建議，關注此類航班的旅客應保持冷靜，理性核對信息，合理安排出行計畫。