我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

杜拜機場遭伊朗自殺無人機攻擊 女滿臉血逃命畫面曝光

美以襲伊╱操作錯誤？大馬士革飛上海 驚現382萬人民幣天價機票

中國新聞組╱北京1日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
大馬士革飛往上海在部分購票平台上出現382萬元人民幣的「天價」機票，引發網友熱議。(取材自極目新聞)
大馬士革飛往上海在部分購票平台上出現382萬元人民幣的「天價」機票，引發網友熱議。(取材自極目新聞)

有消息稱，大馬士革飛往上海浦東機場的機票在部分購票平台上出現「天價」，單張票價一度被標示超過382萬元人民幣！引發網友熱議與關注。知情人士表示，可能是供應商在後台操作錄入價格時發生錯誤，並非實際售價。

據極目新聞報導，2月28日晚，在購票平台搜索大馬士革至上海航班，發現原先標示天價的航班已無售票，僅剩土耳其航空的航班，價格約為1.6萬元人民幣。而在阿聯酋航空官網查詢，3月1日仍有兩趟大馬士革飛上海航班，經濟艙已售罄，可購買的最低價格為商務艙6139.9美元；3月2日和3日的經濟艙票價分別為1272美元與1055美元。票價波動頻繁，供應商後台操作或為主要原因。

每日經濟新聞援引知情人士，此類天價票多為人工錄入失誤造成，平台前端展示出現異常。如果真是高價票，通常業務會立即下架。該人士還指出，票務平台僅負責展示和交易撮合，票價由供應商自行設定和承擔，平台本身並不獲益，也不會主動為供應商導流。

媒體進一步查詢發現，當日晚6時10分左右，大馬士革至上海航班已無可售票。3月1日及之後，部分航班仍有售，包括經多哈、吉隆坡或北京中轉的高價航班，票價在1萬至7萬元人民幣不等，但價格變動十分頻繁，短時間內劇烈上下浮動。

專家提醒，旅客應多渠道查詢航班和票價，並注意官方公告與航班實際售票情況，避免被價格異常誤導。

儘管「382萬元天價票」引起廣泛關注，但多方資料顯示，這是系統或操作失誤，而非真實售價。專業人士建議，關注此類航班的旅客應保持冷靜，理性核對信息，合理安排出行計畫。

世報陪您半世紀

土耳其

上一則

燃料當白酒誤飲 貴州2男婚宴中毒 雙雙送進ICU搶救

下一則

美以襲伊╱留學生：爆炸僅離我5分鐘車程 1天5躲防空洞

延伸閱讀

美以襲伊朗衝突升溫 中國赴伊旅遊航班受影響

美以襲伊朗衝突升溫 中國赴伊旅遊航班受影響
中東緊張 德籲國民勿赴以色列、土耳其取消飛伊朗航班

中東緊張 德籲國民勿赴以色列、土耳其取消飛伊朗航班
周末冰風暴／東岸航班全停飛 紐約三大機場今重啟

周末冰風暴／東岸航班全停飛 紐約三大機場今重啟
美東大風雪衝擊交通 近8000航班取消、1.6萬航班誤點

美東大風雪衝擊交通 近8000航班取消、1.6萬航班誤點

熱門新聞

濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
網傳結婚當事人。（視頻截圖）

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

2026-02-27 06:30
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

2026-02-23 01:27
發霉的牛肉飯長出密密麻麻15厘米高「黑色叢林」。（取材自廣州日報）

合肥男將1碗牛肉飯遺忘辦公室 春節後返工推開門驚呆了

2026-02-27 04:30
不少貼文打著「私家偵探」的旗號招攬生意。（取材自新聞坊）

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

2026-02-26 06:30

超人氣

更多 >
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡