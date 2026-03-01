美以襲伊╱留學生：爆炸僅離我5分鐘車程 1天5躲防空洞

我的頻道

中國新聞組╱北京1日電
在以色列耶路撒冷希伯來大學的學生，聽到警報後立即躲進防空洞；在以留學生稱，已五次躲入防空洞。(取材自極目新聞)
「爆炸點距離我只有五分鐘車程。」隨著美國與以色列伊朗發動空襲，中東局勢急遽升溫。在德黑蘭求學的中國留學生親歷轟炸現場；而在以色列，多名中國留學生表示，一天之內已五次躲入防空洞，清楚聽到導彈攔截時的爆炸聲。戰火陰影下，校園與城市同時進入緊急狀態。

綜合南方都市報、環球時報、極目新聞報導，德黑蘭2月28日多地傳出爆炸聲。就讀德黑蘭大學的中國留學生李哲回憶，事發時他原計畫前往距政府大樓不遠的辦事處辦理文件，未料空襲突然發生，濃煙升起處距離他所在位置僅五分鐘車程。「先聽到呼嘯聲，接著是連續爆炸。」他說。

另一名留學生小高表示，導彈落地後，許多人奔向空曠地帶聯絡家人，但電話與網絡很快中斷，只能互借仍有訊號的手機報平安。

衝突對當地秩序造成明顯衝擊。德黑蘭大學已宣布停課，市區道路幾乎全面擁堵，部分打車軟體與定位系統出現異常。多名在伊中國公民指出，本地通訊一度受干擾，僅部分國際漫遊可維持聯絡。街頭雖有警力維持秩序，但民眾神情緊張。

與此同時，以色列也進入高度戒備。以色列國防軍通報，已偵測到來自伊朗方向的火箭彈，多地響起防空警報，民眾被要求進入防空掩體。耶路撒冷一名就讀希伯來大學的中國博士生表示，28日當天已五次躲入校內防空洞，「警報聲非常刺耳，能聽到導彈攔截時的悶響爆炸。」他指出，目前尚未看到市區建築物被直接擊中，但緊張氣氛持續。

在特拉維夫的華人亦稱，當天多次聽到攔截爆炸聲，已在防空洞內停留逾一小時。街道上人煙稀少，多數市民依指示留在避難所。

此外，多家位於中東的中企也迅速應對，廣汽國際杜拜分公司證實，已啟動應急響應機制，準備物資並評估撤離方案；總部位於廣東的自動駕駛企業文遠知行，在阿布達比分公司要求員工暫停車隊運營、全員留守室內；美的杜拜分公司員工回憶，同事親眼目睹導彈掠空而過，氣氛一度緊張。

