美以襲伊╱華人連夜逃：還沒坐上離開的航班 空襲就來了

伊朗德黑蘭市中心28日發生爆炸，可見濃煙漫天。(取材自環球時報)

「2月27日晚看到中國領事館發布關於緊急撤僑的通知後，連夜購買機票準備離開德黑蘭，沒想到還沒坐上航班，空襲就來了。」美國聯手以色列對伊朗 進行軍事打擊，在伊朗當地的華人 憶起空襲時的場景仍心有餘悸稱，街頭多方欠發生爆炸，部分地區斷網，「爆炸只距離我幾百米」。

伊朗華人華僑聯合會（華聯會）正組織在伊中國民眾緊急撤離，截至昨下午已有300多人登記，由於領空已關閉，他們計畫乘坐大巴前往土耳其 等鄰國避難。

綜合極目新聞、大公報報導，一名從事波斯語翻譯工作的華人激動地說，他在2月27日晚看到中國領事館發布關於緊急撤僑的通知後，就連夜購買機票準備離開德黑蘭，「沒想到還沒坐上航班，空襲就來了」。朋友傳給他的照片顯示，28日上午，街頭發生爆炸，他緊急收拾行李，發現領空已被關閉，目前只能走陸路離開德黑蘭。

「一輩子沒有聽過那麼大的聲音。」談及昨經歷的空襲，當地華人吳梅娟心有餘悸地說 ，在伊朗從事大宗貿易十幾年，居住在伊朗首都德黑蘭。「第一次聽到爆炸聲時，我正在街上和人聊天。爆炸只距離我幾百米，當時以為是打雷。但很快煙火就升起來，馬上煙霧繚繞，然後才意識到是打起來了」。

另有華人表示，她的母親前兩天去德黑蘭碰上了轟炸，目前在伊朗已斷網，「無法發送和接收消息，也接不到電話，只能通過國際電話打回國內」，她很擔心母親的狀況。

伊朗華聯會正組織在伊中國民眾緊急撤離，譚先生表示，登記的在伊華人華僑已增至300多人，華聯會準備了大巴車供在伊華人隨時撤離，中國大使館也提供快速辦理證件措施，目前建議先就地避險，等待進一步通知。

參考去年6月撤退經驗，中國留學生們推測，若無法通過民航客機離境，最有可能撤退路線是先在德黑蘭市區大使館或指定中餐館聚集，再由大使館安排大巴，經伊朗第三大城市大不里士前往與亞美尼亞、亞塞拜然、土耳其接壤的邊境，完成撤離。

華聯會會長談凱昨表示，在1月份伊朗遊行示威之後，陸續有華人華僑回國，當時也臨近中國農曆新年，大部分華人華僑已經返鄉，僅有少數長期定居伊朗的華人留在當地。一位中企員工表示，「目前已沒有同事在伊朗，都撤回了」其公司在伊朗設有辦事處，因伊朗近期的緊張局勢，有一部分同事春節後就沒再去，只有一部分員工回到伊朗，另一部分員工至今仍留在杜拜。