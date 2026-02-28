我的頻道

太浩湖雪崩兩名倖存者 詳述這場悲劇始末

伊朗證實最高領袖哈米尼遇襲身亡 享年86歲

美以襲伊朗衝突升溫 中國赴伊旅遊航班受影響

記者謝守真／即時報導
美國、以色列2月28日襲擊伊朗後，中東局勢升溫，中國多家旅行社取消部分中東團並暫停伊朗線路，部分航班亦備降或返航。（取材自極目新聞）
美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，衝突波及多國，區域安全情勢急遽變化，中國多個旅行社緊急按下暫停鍵。中媒指出，北京時間2月28日傍晚，已有多個中國旅行社取消部分中東旅遊團，並全面暫停伊朗相關線路，同時，中國航空公司的相關航班亦出現備降、返航等情況。

新華社援引中東媒體2月28日指出，美國與以色列對伊朗發動聯合軍事打擊後，除以色列本土外，巴林、阿拉伯聯合大公國、卡達、沙烏地阿拉伯、科威特等地亦相繼傳出爆炸聲。伊朗隨後對以色列及美國在中東的軍事目標發起報復性飛彈攻擊，多地響起防空警報，部分國家關閉領空。

湖北日報旗下平台「極目新聞」指出，事件引發全球航空交通大亂。北京時間28日下午6時許，中國多個旅行社透露，部分中東旅遊團已取消，伊朗相關線路全面暫停。攜程旅遊武漢某門市工作人員表示，「最近前往中東地區的旅遊項目已經去不了了，部分航班也已經取消，恢復時間待定，至於後續退款旅客需要按照合同履行，只能退還沒有產生的部分費用。」

另有門市工作人員稱，目前仍在等待官方通知，如未明確取消所有前往中東的旅遊項目，理論上仍可出行，但建議旅客密切關注相關訊息。

黎巴嫩從事旅遊業的中國業者發文表示，其所在企業已暫停所有中東新團及詢價，全力保障目前在中東地面上的團組安全，密切關注航班情況，並提供備選航班離開方案，繞道土耳其、埃及或經歐洲、非洲回國。對於已購買機票但尚未抵達中東的團組，暫緩酒店及車輛等預訂，靜待航空公司通知。此外，有當地中國民眾反映，多架前往中東地區的航班受影響備降或返航。

事件發生後，中國駐伊朗使領館於當地時間2月28日發布提醒，要求在伊中國公民密切關注形勢發展，保持鎮定，提高警惕，加強安全防範，做好緊急避險準備，切勿前往敏感地點及人員密集場所。如遇緊急情況，應及時向當地警方報警，並與使領館聯繫。

中國駐以色列使館網站3月1日亦發布通知，建議在以中國公民在確保安全前提下，盡快自行轉移至境內安全地區，並自3月1日起開放人員登記。有意撤離前往埃及者可註冊登記，具體安排另行通知。

北大女畢業跑去演短劇 她自嘲「有點瘋」

