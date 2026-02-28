習近平主持政治局會議 宣示十五五拚科技自立

我的頻道

記者陳宥菘／綜合報導
中共中央政治局會議指出，要實現「十五五」良好開局。圖為浙江金華一家工廠的生產情形。(新華社)
中共中央政治局會議指出，要實現「十五五」良好開局。圖為浙江金華一家工廠的生產情形。(新華社)

中國全國兩會下周召開前夕，總書記習近平27日召開中央政治局會議，討論「十五五規畫」（2026至2030年）草案稿和「政府工作報告」稿。會議指出，要繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，要著力建設強大國內市場，加快高水準科技自立自強。

新華社報導，中共中央政治局27日召開會議，討論中國國務院擬提請14屆全國人大第四次會議審查的「國民經濟和社會發展第15個五年規畫綱要」草案稿，和審議的今年度「政府工作報告」稿。

會議指出，「十五五」時期是基本實現社會主義現代化鞏固基礎、全面發力的關鍵時期。必須統籌國內國際兩個大局，堅持穩中求進工作總基調，堅持以經濟建設為中心，以推動高品質發展為主題，以改革創新為根本動力，推動經濟實現「質」的有效提升和「量」的合理增長，推動全體人民共同富裕邁出堅實步伐。

會議要求，在「十五五」規畫綱要草案提交14屆全國人大第四次會議審查和全國政協十四屆第四次會議討論過程中，要發揚民主、集思廣益，廣泛凝聚共識。

會議指出，做好今年政府工作，要統籌國內國際兩個大局，更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的宏觀政策；持續擴大內需、優化供給，做優增量、盤活存量，因地制宜發展新質生產力，縱深推進全國統一大市場建設，持續防範化解重點領域風險，著力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，實現「十五五」良好開局。

會議強調，要繼續實施更加積極的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策；要著力建設強大國內市場，加緊培育壯大新動能，加快高水平科技自立自強；進一步擴大高水平對外開放；加快推動全面綠色轉型，加強重點領域風險防範化解和安全能力建設；要加強政府自身建設，牢固樹立和踐行正確政績觀。

習近平召開中央政治局會議，討論「十五五規畫」(2026至2030年)草案稿和「政...
習近平召開中央政治局會議，討論「十五五規畫」(2026至2030年)草案稿和「政府工作報告」稿。(新華社)

貨幣 全國兩會 國務院

