南海爭鋒／美菲日南海聯合軍演 中同時段巡航別苗頭

記者陳宥菘／綜合報導
美菲日23日至26日在南海聯合演習，演習範圍更擴展至巴士海峽；同時段，解放軍也在南海進行例行巡航，與之互別苗頭。圖為南海艦隊的052D型呼和浩特艦。(新華社)
美菲日23日至26日在南海聯合演習，演習範圍更擴展至巴士海峽；同時段，解放軍也在南海進行例行巡航，與之互別苗頭。圖為南海艦隊的052D型呼和浩特艦。(新華社)

南海周遭海域日前上演解放軍與美日菲海軍互別苗頭的針對性演習。美日菲23日至26日在南海實施「海上合作活動」演習，演習範圍更擴展至台灣南方的巴士海峽。同一時段，解放軍海軍也在南海例行巡航，南部戰區27日發布聲明強調，戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

外媒報導，菲律賓軍方27日表示，美菲日三國軍機在菲律賓最北端的巴丹群島上空進行巡邏，此次演習旨在展示其「在複雜海上環境中無縫協作的能力」。這也是菲方的「海上合作活動」首次擴展至南海以外。

日本共同社報導，24日演習在位於台灣與菲律賓之間的海上要衝「巴士海峽」附近舉行，日本海上自衛隊也參加，派出P-3C巡邏機，與菲軍飛機實施巡邏訓練。演習期間，菲軍方與美軍「杜威」號飛彈驅逐艦等共同實施了反潛訓練，向水下投放模擬潛艇的目標進行定位搜索。此外，菲軍方邀請包括共同社在內的媒體登上菲律賓海軍「安東尼奧‧盧納」號護衛艦，並展示了部分演習內容。

針對美日菲的南海演習，解放軍南部戰區新聞發言人翟士臣海軍大校27日表示，2月23日至26日，南部戰區海軍於南海海域進行例行巡航。他表示，菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，攪局南海，破壞地區和平穩定。戰區部隊將堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，同時堅定維護地區和平穩定。

共同社指出，菲律賓近年來多次與「志同道合」國家開展海上合作活動，但這是首次在巴士海峽實施。活動範圍擴大至台灣周邊，可能會引發中方的強烈不滿。

