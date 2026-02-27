我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

中：美霸權收割全球虛擬貨幣資產 這2案就獲利200億美元

中國新聞組／北京27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
虛擬貨幣。（路透）
虛擬貨幣。（路透）

中國國家計算機病毒應急處理中心等部門26日聯合發布最新報告指出，美國是國際虛擬貨幣這場大型「賭局」的「頭號玩家」，利用技術霸權收割全球虛擬貨幣資產，透過陳志案沒收資產規模就達150億美元，趙長鵬案則繳納罰款43億美元，從兩大知名案件獲利近200億美元。據不完全統計，美國沒收全球虛擬貨幣資產價值超過300億美元。

香港文匯報引述環球時報報導，報告披露，在虛擬貨幣資產領域，美國掌控著全球主流區塊鏈協議的核心研發權、關鍵節點控制權及鏈上數據分析技術優勢，頭部區塊鏈企業（如Chainalysis、Elliptic）均由美國主導，占據全球鏈上溯源市場90%以上的份額。美國利用技術優勢與規則制定權，並在盟友國家的配合下，將全球虛擬貨幣資產交易納入自身監管與基於長臂管轄的跨境執法體系，透過民事沒收、刑事追責、罰款追繳等方式，大規模侵占境外虛擬貨幣資產。

陳志案與趙長鵬案是美國運用技術霸權收割全球虛擬資產的兩大典型樣本。報告表示，兩宗案件完整呈現了美國「技術優勢—法規綁定—機構執行」的收割閉環，其過程邏輯與技術細節具有鮮明的霸權主義特徵。

報告內容顯示，2025年10月，紐約東區聯邦檢察官辦公室宣布對陳志發起刑事指控，罪名涉及電信網絡詐騙、洗錢等，同時高調宣布沒收其控制的約12.7萬枚比特幣，按當時市場價格計算價值約150億美元，創下美國司法部門歷史上最大規模的虛擬資產沒收紀錄。

2023年至2025年，美國針對國際著名虛擬貨幣交易所幣安及其創始人趙長鵬發起「民事+刑事」雙重追責，最終根據認罪協議，幣安平台繳納43億美元的罰款。

報告內容顯示，「據不完全統計，2022—2025年，美國透過各類案件累計沒收全球虛擬貨幣資產價值超300億美元，陳志案單案沒收資產占比達50%。」

「美國在案件調查過程中，運用了全方位的技術監控手段，實現了對幣安運營數據、用戶數據、交易數據的全面滲透與取證。」國家計算機病毒應急處理中心高級工程師杜振華表示，美國透過黑客技術滲透幣安內部服務器，獲取了核心運營數據與高管通訊紀錄，證實幣安高管明知美國監管規則，卻故意規避合規要求。

太子集團陳志被押解回中國。（取材自央視新聞）
太子集團陳志被押解回中國。（取材自央視新聞）

世報陪您半世紀

虛擬貨幣 司法部 香港

上一則

「極致中國化」曝西方青年對美幻滅 英媒：勿扣叛國帽子

下一則

「中國不再是學生」 分析：梅爾茨此行未提人權說教

延伸閱讀

訓練解放軍飛行員 前美軍飛官印州法庭受審

訓練解放軍飛行員 前美軍飛官印州法庭受審
拒絕川普的「軟性獨裁」國情咨文淪宣傳秀

拒絕川普的「軟性獨裁」國情咨文淪宣傳秀
路透：美施壓敘利亞禁用中國電信技術 稱威脅國安

路透：美施壓敘利亞禁用中國電信技術 稱威脅國安
美國伊朗最新核談判結束 阿曼外長稱取得重大進展

美國伊朗最新核談判結束 阿曼外長稱取得重大進展

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤