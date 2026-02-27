中：美霸權收割全球虛擬貨幣資產 這2案就獲利200億美元

虛擬貨幣。（路透）

中國國家計算機病毒應急處理中心等部門26日聯合發布最新報告指出，美國是國際虛擬貨幣 這場大型「賭局」的「頭號玩家」，利用技術霸權收割全球虛擬貨幣資產，透過陳志案沒收資產規模就達150億美元，趙長鵬案則繳納罰款43億美元，從兩大知名案件獲利近200億美元。據不完全統計，美國沒收全球虛擬貨幣資產價值超過300億美元。

香港 文匯報引述環球時報報導，報告披露，在虛擬貨幣資產領域，美國掌控著全球主流區塊鏈協議的核心研發權、關鍵節點控制權及鏈上數據分析技術優勢，頭部區塊鏈企業（如Chainalysis、Elliptic）均由美國主導，占據全球鏈上溯源市場90%以上的份額。美國利用技術優勢與規則制定權，並在盟友國家的配合下，將全球虛擬貨幣資產交易納入自身監管與基於長臂管轄的跨境執法體系，透過民事沒收、刑事追責、罰款追繳等方式，大規模侵占境外虛擬貨幣資產。

陳志案與趙長鵬案是美國運用技術霸權收割全球虛擬資產的兩大典型樣本。報告表示，兩宗案件完整呈現了美國「技術優勢—法規綁定—機構執行」的收割閉環，其過程邏輯與技術細節具有鮮明的霸權主義特徵。

報告內容顯示，2025年10月，紐約東區聯邦檢察官辦公室宣布對陳志發起刑事指控，罪名涉及電信網絡詐騙、洗錢等，同時高調宣布沒收其控制的約12.7萬枚比特幣，按當時市場價格計算價值約150億美元，創下美國司法部 門歷史上最大規模的虛擬資產沒收紀錄。

2023年至2025年，美國針對國際著名虛擬貨幣交易所幣安及其創始人趙長鵬發起「民事+刑事」雙重追責，最終根據認罪協議，幣安平台繳納43億美元的罰款。

報告內容顯示，「據不完全統計，2022—2025年，美國透過各類案件累計沒收全球虛擬貨幣資產價值超300億美元，陳志案單案沒收資產占比達50%。」