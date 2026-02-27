我的頻道

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

特派記者廖士鋒／北京27日電
中國全國人大常委會26日的公告顯示，多位解放軍將領被罷免人大代表。圖為中國人大常委會所在地，北京人民大會堂。（本報資料照片）
中國全國人大常委會26日的公告顯示，多位解放軍將領被罷免人大代表。圖為中國人大常委會所在地，北京人民大會堂。（本報資料照片）

中國清查軍隊高層領導仍在持續，中國全國兩會下周召開前夕，中國全國人大常委會昨天公告罷免包含前陸軍司令員李橋銘等五名上將、與多名中少將人大代表職務。張又俠、劉振立暫未被罷免。先前中解放軍方都未官宣這些將領遭到紀檢調查，此次人大職務先被罷免，說明軍隊高層清洗與後續調查將接替展開。

新華社報導，中國14屆全國人大常委會第21次會議昨天在北京人民大會堂閉幕，會議原則通過了全國人大常委會工作報告稿，將由人大委員長趙樂際於下周向人大會議報告。人事上，會議經表決，決定免去應急管理部部長王祥喜職務，免去蔣成華（已轉任商務部國際貿易談判副代表）的人大外事委員會委員職務；任命楊合慶為人大常委會法制工作委員會副主任。同時，也免去解放軍軍事法院院長劉少雲（軍階少將）的職務。

在隨後發布的人大常委會公告中，包含前陸軍司令員李橋銘、前海軍司令員沈金龍、前海軍政委秦生祥、前空軍政委于忠福、信息支援部隊政委李偉等上將，以及中央軍委國防動員部政委王東海中將，還有中央軍委政治工作部主任助理邊瑞峰、對台一線部隊73集團軍軍長丁來富、火箭軍將領楊光等少將，都被罷免人大代表職務。上述高階將領兼任的人大職位也相應撤銷。

港媒報導，李橋銘、李偉是中共20屆中央委員，他們都缺席了去年10月的四中全會。沈金龍、秦生祥、于忠福是退役上將，不是20屆中央委員，但都是現屆全國人大常委。他們缺席了近幾次全國人大常委會會議。

同遭罷免人大代表的，還有前內蒙古自治區黨委書記孫紹騁、前江蘇省台辦主任練月琴等人。不過先前已落馬的上將張又俠、劉振立，目前尚未被公告罷免。

新華社報導，包括中共政治局委員等高級領導幹部，近日就2025年度工作，向中共黨中央和中共總書記習近平述職。習近平稱要「始終頭腦清醒、懷德自重，在篤信、務實、擔當、自律上當表率、作示範」。

罷免 中共 張又俠

暗助中企？DeepSeek新AI模型被指未分享Nvidia等美商

女兒違國安法流亡美國 郭鳳儀父代處理保單 港判囚8月

