中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

中國全國人大常委會26日的公告顯示，多位解放軍將領被罷免人大代表。圖為中國人大常委會所在地，北京人民大會堂。（本報資料照片）

中國清查軍隊高層領導仍在持續，中國全國兩會下周召開前夕，中國全國人大常委會昨天公告罷免 包含前陸軍司令員李橋銘等五名上將、與多名中少將人大代表職務。張又俠 、劉振立暫未被罷免。先前中解放軍方都未官宣這些將領遭到紀檢調查，此次人大職務先被罷免，說明軍隊高層清洗與後續調查將接替展開。

新華社報導，中國14屆全國人大常委會第21次會議昨天在北京人民大會堂閉幕，會議原則通過了全國人大常委會工作報告稿，將由人大委員長趙樂際於下周向人大會議報告。人事上，會議經表決，決定免去應急管理部部長王祥喜職務，免去蔣成華（已轉任商務部國際貿易談判副代表）的人大外事委員會委員職務；任命楊合慶為人大常委會法制工作委員會副主任。同時，也免去解放軍軍事法院院長劉少雲（軍階少將）的職務。

在隨後發布的人大常委會公告中，包含前陸軍司令員李橋銘、前海軍司令員沈金龍、前海軍政委秦生祥、前空軍政委于忠福、信息支援部隊政委李偉等上將，以及中央軍委國防動員部政委王東海中將，還有中央軍委政治工作部主任助理邊瑞峰、對台一線部隊73集團軍軍長丁來富、火箭軍將領楊光等少將，都被罷免人大代表職務。上述高階將領兼任的人大職位也相應撤銷。

港媒報導，李橋銘、李偉是中共 20屆中央委員，他們都缺席了去年10月的四中全會。沈金龍、秦生祥、于忠福是退役上將，不是20屆中央委員，但都是現屆全國人大常委。他們缺席了近幾次全國人大常委會會議。

同遭罷免人大代表的，還有前內蒙古自治區黨委書記孫紹騁、前江蘇省台辦主任練月琴等人。不過先前已落馬的上將張又俠、劉振立，目前尚未被公告罷免。

新華社報導，包括中共政治局委員等高級領導幹部，近日就2025年度工作，向中共黨中央和中共總書記習近平述職。習近平稱要「始終頭腦清醒、懷德自重，在篤信、務實、擔當、自律上當表率、作示範」。