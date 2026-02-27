梅爾茨遊故宮 寫下德詩人「孔子格言」詩句 也用中文發帖

德國總理梅爾茨訪問中國期間，到北京故宮參觀。（取材自觀察者網）

德國 總理梅爾茨（Friedrich Merz）結束上任後首次訪中行程。他在北京故宮 參觀時，在留言簿寫下德國詩人席勒（Friedrich Schiller）「孔子格言」詩句，並在返程班機上說明，將在堅守德國自身利益下，持續與「在某些方面帶來挑戰」的中國對話與合作。梅爾茨此次訪中行，也二度用中文在社群平台上發帖。

中央社報導，梅爾茨在北京故宮留言簿中，寫下德國文豪席勒詩作「孔子格言」（Sprüche des Konfuzius）中詩句：「時間的步伐有三重／未來遲疑地緩緩而來／當下如箭飛逝／過去永遠靜止不動」，並祝願德中兩國在馬年擁有「速度、力量與能量」，共同推動合作與成長。

梅爾茨也在返程班機上拍下中國行心得的影片，他表示，「中國是德國重要夥伴，同時也是在某些方面帶來挑戰的國家、需要坦誠對話的國家。」承諾在進一步發展與中國的雙邊關係時，堅守德國自身利益。

梅爾茨（中）離京前遊覽故宮，在留言簿寫下「願我們在馬年一馬當先、龍馬精神。願今年成為德中合作與發展之年」。（路透）

此外，梅爾茨在訪中過程中，二度用中文發帖。梅爾茨25日抵達北京後，用中文在社交媒體上寫道：「柏林與北京相隔近7500公里。多年來我們一直很樂於跨越這段距離。對我而言，維護並深化我們的外交和經濟關係十分重要。為實現這一目標，我們需要開放的對話渠道。」

他在帖子中表示：「我們想要加強德中經貿關係。作為全球三大經濟體中的兩個，德中開展雙邊經貿合作，能夠釋放巨大潛力，促進經濟的繁榮。」

梅爾茨26日到訪北京故宮時，又在留言簿寫下字句，根據他在社交平台用中文透露，內容是「願我們在馬年一馬當先、龍馬精神。願今年成為德中合作與發展之年。」