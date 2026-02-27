德總理訪宇樹 大夥與機器人玩嗨了 牽手熱舞怕「弄壞」

德國總理梅爾茨26日率近30位德國經濟界代表組成的高級別代表團，在浙江杭州參訪中國機器人企業宇樹科技。圖為梅爾茨和人形機器人招手互動。（中新社）

德國 總理梅爾茨訪華行昨天來到第二站浙江杭州，約30家知名德企高層隨訪。梅爾茨搭乘紅旗轎車參觀十家中國企業並與中企負責人交流合影，一張合照透露中德產業合作新方向，從傳統製造到互聯網科技，從新能源汽車到AI 前沿，幾乎濃縮了中國產業探索的軌跡。梅爾茨一行人在參觀宇樹科技時玩嗨了，除觀看春晚同款「武BOT」，德企高管當場和宇樹機器人牽手熱舞並爭相和機器人合影，還打趣說「不要弄壞，很貴」。

據大公報報導，2月26日中午，梅爾茨一行人抵達杭州前往宇樹科技及西門子 能源公司參觀，並與當地企業家共進午餐。席前的一張合影，透露出不少信息。

參與合影的十家中方企業是：正泰集團、吉利控股集團、阿里巴巴集團、榮盛石化股份有限公司、三花控股集團、零跑科技、林德亞太工程、宇樹科技、強腦科技、靈伴科技。 從傳統製造到互聯網科技，新能源汽車到AI前沿，名單中可窺中德合作新方向。

德國總理梅爾茨（右）到訪杭州宇樹科技公司，與宇樹的人形機器人互動。（中新社）

下午在宇樹科技參觀期間，梅爾茨一行現場觀看了今年央視春晚同款節目「武Bot」和機器人格鬥表演。梅爾茨與人形機器人握手轉圈互動，德企高管們與機器人合照留念，荷貝克電源系統首席執行官MarcZoellner還現場牽起機器人的手「共舞」，一旁代表團成員打趣：「別把它弄壞了，它很貴的」。宇樹科技創始人王興興表示，德國市場潛力巨大，期待能與更多德國企業建立合作。

路透報導，梅爾茨在杭州表示，德中雙方仍有「必須直接了當處理的艱難議題」，「尤其在競爭方面，中國的產能極高，有些已對歐洲造成困擾，因這些產能遠超市場需求」。並指擬邀經濟部長萊赫（KatherinaReiche）訪中，同時宣布兩國政府預計明年初展開定期磋商。

德國總理梅爾茨觀看拳擊機器人。（中新社）

「我認為杭州有機會成為『中國的硅谷』。」西門子股份公司董事會主席、總裁兼首席執行官RolandBusch在杭州表示，「德國企業已經成為中國產業體系中非常重要的一部分，我們也希望未來中國企業能夠融入德國產業體系中」。

央視旗下「玉淵譚天」稱，德企在中國合作重點正向AI、具身智慧、生物技術等領域拓展。多家德企與中企已有明確合作意向。