「極致中國化」曝西方青年對美幻滅 英媒：勿扣叛國帽子

中國新聞組／北京27日電
「極致中國化」風靡，外媒紛點評。（抖音、小紅書視頻截圖）
「極致中國化」風靡，外媒紛點評。（抖音、小紅書視頻截圖）

近期，一股名為「極致中國化」（Chinamaxxing）潮流在TikTok等海外社交媒體上興起，愈來愈多的西方年輕人開始通過學習喝溫水、穿拖鞋等中國的養生方法來「變成中國人」。美媒分析認為，不同於此前的日韓文化浪潮，中國長期被美國定位為「對手」，「極致中國化」的走紅反映出西方年輕人對美國的「幻滅」。英媒也刊出評論稱，「極致中國化」不過是Z世代出於好奇與熱愛的模仿和追捧，不應被惡意曲解並扣上「叛國」的荒唐帽子。

據觀察者網報導，CNN（美國有線電視新聞網）25日發文感嘆，亞洲文化浪潮已多次席捲西方，過去吸引西方人的是日本南韓，現在則輪到中國。但不同於日韓，中國並非美國的盟友，反而長期被美國定位為「對手」。「極致中國化」的走紅，正反映出西方年輕人對美國的「幻滅」。

CNN稱，亞洲文化浪潮席捲西方的情況，在過去不止一次出現過。南韓的影視作品和音樂在西方廣受歡迎，日本也是西方遊客熱門的旅遊目的地。但「極致中國化」的潮流有些不同：南韓和日本都是美國的盟友，中國則被美國定位為「主要競爭對手」。過去幾年間，貿易爭端和地緣政治緊張局勢加深了美國社會的反華情緒，如今美國年輕人卻開始擁抱「極致中國化」。

在分析人士看來，這一趨勢反映出美國人對生活的不滿，政治動盪、槍枝暴力和種族問題削弱了美國「光鮮亮麗」的形象，也激發了美國人對大洋彼岸的好奇心，他們想看看中國人是如何生活的。其中一個關鍵的時間節點，就是去年中美網民的「大對帳」，美國政府威脅封禁TikTok後，大量美國社交媒體用戶轉移到中國的小紅書平台，CNN認為，年輕美國人對美國的「幻滅感」日漸加深，他們分享的有關中國的視頻體現了這種失落情緒。

另據觀察者網引述英國「衛報」2月26日刊發作者為作家坎（Coco Khan）、題為「英美冷靜點，Z世代『極致中國化』」文章指出，「極致中國化」不過是Z世代出於好奇與熱愛，對中式生活方式的自發模仿與真誠追捧，卻被一些人惡意曲解，硬生生扣上「叛國」的荒唐帽子。這種上綱上線的指責，恰恰暴露了他們內心深處的焦慮與不安。

「很明顯，這股風潮讓美國右翼慌了」，坎在文中稱，相較之下，英國輿論對「極致中國化」並未表現出同等程度的猜忌，坎認為，這或許與英中兩國關係更為複雜微妙有關。但不可否認的是，英國Z世代與美國同齡人一樣，對國家不再有安全感，而是充滿挫敗感。

當地時間2026年2月22日，英國倫敦舉行中國新年巡游和慶典活動。（取材自觀察者...
當地時間2026年2月22日，英國倫敦舉行中國新年巡游和慶典活動。（取材自觀察者網／東方IC圖）

南韓 日本 TikTok

