公民在大阪遭劫 中領館再提醒：避免前往日本

一名中國民眾25日在大阪市住吉區街頭遭襲，裝有500萬日圓現金背包被劫，中國駐大阪總領事館呼籲近期避免前往日本。（取材自中國駐大阪總領事館）

一名中國公民日前在大阪遭襲擊，500萬日圓（約3.2萬美元）的現金背包被劫。中國駐大阪總領事館26日稱，近期日本 治安不靖，類似案件頻發。再次提醒中國公民近期避免前往日本。

香港01引述NHK報導，25日下午約5時，36歲中國男子在大阪市區住吉區街上被幾名男子襲擊，臉部被疑似電槍擊中受傷。該名被劫男子稱，身上500萬日圓現金被搶走。調查顯示，幾名疑犯身穿深色衣服、戴帽和口罩，警方在現場發現疑似電槍，正追查被盜物品下落，案件列作搶劫及襲擊案調查。

中國駐大阪總領事館稱，已第一時間向當地警方提出交涉，要求日方盡快破案，切實保護在日中國公民生命財產安全。

該領事館稱，近期日本治安不靖，類似案件頻發。再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒領區中國公民密切關注當地治安形勢，務必提高安全意識，避免攜帶大量現金出行，切實加強風險防範和自我保護。

因中日外交緊張局勢，中國外交部與中國駐日使館、領事館近幾個月內，多次呼籲公民暫時不要前往日本，或是避免赴日旅行、留學；農曆過年前，中國官方也提醒民眾春節 期間避免前往日本，稱日本當地治安不好，及部分地區接連發生地震，若已在日本的中國民眾，應提高安全防範意識。

另外，日本關西機場公司25日發布1月關西機場運營概況（初值）顯示，國際線中國航線的旅客數較上年同月減少58%，僅27萬人次。日媒共同社指出，相關變化是中國政府呼籲民眾避免赴日本而造成影響。

另外，關西機場國際航線旅客數減少10%、為207萬人。其中外國旅客減少15%、為162萬人。中國航線旅客數大幅減少，但南韓、台灣及東南亞 航線的旅客數增加。報導指出，中國以外的入境遊需求似乎表現良好，乘坐國際航班的日本旅客數增長了15%。

另一方面，日本百貨店協會25日透露，1月全日本百貨公司的中客免稅銷售額，較去年同期減少約三成；整體免稅銷售額減少19.1%，已連續三個月下滑。