公民在大阪遭劫 中領館再提醒：避免前往日本

快訊

記者陳湘瑾／綜合報導
一名中國民眾25日在大阪市住吉區街頭遭襲，裝有500萬日圓現金背包被劫，中國駐大阪總領事館呼籲近期避免前往日本。（取材自中國駐大阪總領事館）
一名中國公民日前在大阪遭襲擊，500萬日圓（約3.2萬美元）的現金背包被劫。中國駐大阪總領事館26日稱，近期日本治安不靖，類似案件頻發。再次提醒中國公民近期避免前往日本。

香港01引述NHK報導，25日下午約5時，36歲中國男子在大阪市區住吉區街上被幾名男子襲擊，臉部被疑似電槍擊中受傷。該名被劫男子稱，身上500萬日圓現金被搶走。調查顯示，幾名疑犯身穿深色衣服、戴帽和口罩，警方在現場發現疑似電槍，正追查被盜物品下落，案件列作搶劫及襲擊案調查。

中國駐大阪總領事館稱，已第一時間向當地警方提出交涉，要求日方盡快破案，切實保護在日中國公民生命財產安全。

該領事館稱，近期日本治安不靖，類似案件頻發。再次提醒中國公民近期避免前往日本，提醒領區中國公民密切關注當地治安形勢，務必提高安全意識，避免攜帶大量現金出行，切實加強風險防範和自我保護。

因中日外交緊張局勢，中國外交部與中國駐日使館、領事館近幾個月內，多次呼籲公民暫時不要前往日本，或是避免赴日旅行、留學；農曆過年前，中國官方也提醒民眾春節期間避免前往日本，稱日本當地治安不好，及部分地區接連發生地震，若已在日本的中國民眾，應提高安全防範意識。

另外，日本關西機場公司25日發布1月關西機場運營概況（初值）顯示，國際線中國航線的旅客數較上年同月減少58%，僅27萬人次。日媒共同社指出，相關變化是中國政府呼籲民眾避免赴日本而造成影響。

另外，關西機場國際航線旅客數減少10%、為207萬人。其中外國旅客減少15%、為162萬人。中國航線旅客數大幅減少，但南韓、台灣及東南亞航線的旅客數增加。報導指出，中國以外的入境遊需求似乎表現良好，乘坐國際航班的日本旅客數增長了15%。

另一方面，日本百貨店協會25日透露，1月全日本百貨公司的中客免稅銷售額，較去年同期減少約三成；整體免稅銷售額減少19.1%，已連續三個月下滑。

共同社提到，去年農曆新年長假從1月開始，當時中客較多，該基數效應也造成了影響。關於今年2月15至23日春節長假前後的免稅銷售額，協會負責人介紹稱「確實呈現疲軟態勢」。

此前包括首相高市早苗在內的日本部分政客錯誤言論引發中國遊客牴觸。圖為日本民眾在首...
日本 春節 東南亞

