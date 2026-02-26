我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

確保兩會期間空氣品質 北方鋼企減產30%

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

為確保全國「兩會」（全國人大、政協會議）期間的空氣品質，北方的部分鋼鐵企業須從3月4日起減產至少30%。

路透報導，在兩會期間，中國鋼鐵廠尤其是靠近首都北京的北方地區的鋼鐵廠，通常會被要求控制產量，以改善空氣品質。兩會將於下周在北京召開。

諮詢公司Mysteel於在報告中稱，中國的北方多家鋼鐵廠已接到通知，自願啟動限產措施，在3月4至11日期間將高爐產量至少削減30%。

諮詢機構蘭格鋼鐵（Lange Steel）副主任葛昕表示，限產措施將放緩鋼材庫存的季節性累積，從而對鋼鐵價格形成支撐。

葛昕還提到，儘管高爐產量下降意味著對原料需求減少，但鋼價走高，加上市場預期兩會期間可能公布經濟刺激政策，將促使鋼鐵廠在兩會後補充原料庫存，為後續擴大生產做準備。

作為最大的鋼鐵生產國和消費國，中國鋼鐵需求通常會在3月回升；天氣轉暖也帶動建築活動恢復。

據瞭解，本次管控以自主減排、錯峰生產為原則，聚焦高爐等重點排放工序，通過合理調控爐況、優化檢修計畫、調整排產節奏等方式落實減排目標，保障全國「兩會」會議期間空氣質量穩定。這一措施延續了近年來北方鋼鐵重鎮在重大會議期間的環保管控慣例。

以唐山為例，近五年兩會期間鋼廠高爐檢修容積平均達1.18萬立方米，而2025年限產力度相對較輕。此次30%的負荷壓減將導致鐵水日均產量明顯回落，恰逢3月開工旺季，下游備貨需求逐步啟動，短期內對鋼材價格形成支撐，但對鐵礦石和焦炭等原料需求則構成短期利空。

世報陪您半世紀

兩會

上一則

沒有博彩、不能下注…停擺近30年 廣州10月底重啟賽馬

下一則

「學習教育」又啟動 港媒：趁地方換屆整頓領導幹部

延伸閱讀

現代汽車擬砸867億美元拚AI 要當全球機器人領導者

現代汽車擬砸867億美元拚AI 要當全球機器人領導者
印尼暗示大幅減產 鎳價漲不停

印尼暗示大幅減產 鎳價漲不停
AI商機太香？傳Nvidia延後發布新遊戲晶片 也減產50系列

AI商機太香？傳Nvidia延後發布新遊戲晶片 也減產50系列
中國出口鋼材創新高 日本粗鋼產量56年低點

中國出口鋼材創新高 日本粗鋼產量56年低點

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡