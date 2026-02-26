確保兩會期間空氣品質 北方鋼企減產30%

為確保全國「兩會 」（全國人大、政協會議）期間的空氣品質，北方的部分鋼鐵企業須從3月4日起減產至少30%。

路透報導，在兩會期間，中國鋼鐵廠尤其是靠近首都北京的北方地區的鋼鐵廠，通常會被要求控制產量，以改善空氣品質。兩會將於下周在北京召開。

諮詢公司Mysteel於在報告中稱，中國的北方多家鋼鐵廠已接到通知，自願啟動限產措施，在3月4至11日期間將高爐產量至少削減30%。

諮詢機構蘭格鋼鐵（Lange Steel）副主任葛昕表示，限產措施將放緩鋼材庫存的季節性累積，從而對鋼鐵價格形成支撐。

葛昕還提到，儘管高爐產量下降意味著對原料需求減少，但鋼價走高，加上市場預期兩會期間可能公布經濟刺激政策，將促使鋼鐵廠在兩會後補充原料庫存，為後續擴大生產做準備。

作為最大的鋼鐵生產國和消費國，中國鋼鐵需求通常會在3月回升；天氣轉暖也帶動建築活動恢復。

據瞭解，本次管控以自主減排、錯峰生產為原則，聚焦高爐等重點排放工序，通過合理調控爐況、優化檢修計畫、調整排產節奏等方式落實減排目標，保障全國「兩會」會議期間空氣質量穩定。這一措施延續了近年來北方鋼鐵重鎮在重大會議期間的環保管控慣例。

以唐山為例，近五年兩會期間鋼廠高爐檢修容積平均達1.18萬立方米，而2025年限產力度相對較輕。此次30%的負荷壓減將導致鐵水日均產量明顯回落，恰逢3月開工旺季，下游備貨需求逐步啟動，短期內對鋼材價格形成支撐，但對鐵礦石和焦炭等原料需求則構成短期利空。