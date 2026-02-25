尋求戰略夥伴 德總理率高規格經貿團訪京 車企先喊話了

德國總理梅爾茨啟程訪問中國前，在德國新聞發布會演說。（美聯社）

中國商務部 稱，25至26日將訪中的德國 總理梅爾茨，將率領高規格經貿代表團隨 行，成員涵蓋汽車、化工、生物製藥、機械製造等約30家龍頭企業高管。但德國學者分析，梅爾茨訪中將關注為德企在中國市場取得公平競爭環境、保障關鍵原材料供應等議題，兩國政治關係突破的可能性不大。另有分析指，中德關係可能從過去「高度互補、合作主導」的黃金時代逐步轉向。

中國商務部指，德國一直是中國在歐洲最大貿易夥伴和外資來源國，「兩國產業深度融合，合作基礎不斷鞏固」。近年來，中德貿易額保持在2000億美元以上，雙向投資超過650億美元，均占中國與歐盟間整體貿易額及雙向投資規模的近四分之一。

該部又說，梅爾茨率高規格經貿代表團訪中，「充分體現德方對深化雙邊經貿關係的強烈意願」。中方歡迎德方企業抓住「中國高水平對外開放帶來的新機遇」，「將合作機遇變成實實在在的合作成果」。

儘管如此，德國汽車業界在梅爾茨出發前公開喊話，要求德國政府應爭取中方開放市場，並要求中方提出減少競爭扭曲的具體方案。

德國汽車工業協會（VDA）主席穆勒（Hildegard Müller）日前接受「周日世界報」訪問時表示，德國政府應向中方指明中國在市場中造成的競爭扭曲，並強調雙方應朝「相互開放市場」方向推進，而非走向彼此封閉。

另有德國學者分析，梅爾茨訪中可能會更關注為德企在中國市場取得公平競爭環境、保障關鍵原材料供應等議題，但兩國政治關係出現突破的可能性不大。

德國之聲引述杜伊斯堡－埃森大學（Duisburg-Essen University）東亞研究所教授海貝勒（Thomas Heberer）分析指出，德國政府的「去風險戰略」至今未能取得任何實際成效；相反，德國的依賴性還在進一步加劇。

兩國政治關係出現突破的可能性不大，梅爾茨此前已警告不要對訪中迅速達成政治和解抱有「幻想」，預計梅爾茨將公開談論中國的外交政策和人權狀況。

另有分析指出，梅爾茨月中在慕尼黑安全會議期間對中國直接的評論，但隨後宣布訪問北京時卻強調「尋求戰略夥伴關係」，之後加碼表示將與中國討論「未來合作」；這種面對中國「一手批評、一手合作」的訊號，似乎反映柏林在美國關稅壓力下的困境。

而中國外長王毅 的回應，都象徵中德關係可能從過去「高度互補、合作主導」的黃金時代逐步轉向，但究竟能回暖到什麼程度，仍有待觀察。