揭2026選舉大年帷幕 中共21大前哨戰3變

春節 長假結束前夕，北京公布「關於在全黨開展樹立和踐行正確政績觀學習教育的通知」，宣布發動一場新的政治教育運動，時間從春節就開始，到7月結束；其實這就是一場「保障性政治運動」，要保障的就兩字：選舉。

中共 重中之重在政權。當各方目光都投射在新的五年規畫、審議和實施這五年規畫的3月人大等大事之際，對中共最高領導層來說，更要緊的是春節前後悄然鋪開的基層選舉。這選舉拉開2026年中共「選舉大年」帷幕，更進一步說是打響中共21大前哨戰。

選舉大年由最基層的鄉村著手，選舉的是村委會、中共村支部。看上去是最不起眼的基層組織，在中共眼裡是最重要的政權基礎。今年這最基層選舉將有多方變化，最後將影響中共最高層重組。

中共基層選舉也叫「村兩委選舉」，一指中共村黨支部委員會，一指村民委員會。這次可從三個變化看，即新時間表、新選舉模式、新領導機構。

先看新時間表，第一階段是準備部署；二是宣傳發動；三是組織實施；四是總結驗收、新老交接。再看新選舉模式，突出「嚴」字，關鍵是選前「資格聯審」。就村級來說，是中共鄉鎮紀委、加上公安檢察院和法院，聯審參選人。別說有案底，就是信用卡失信成老賴，也別想參選。

最後看最關鍵的選舉領導權之變。過去村兩委選舉，實際由黨政部門分頭主持，今次大變，是因中共已設立新部門中共中央社會工作部，由中央政治局直接領導。說是「聯繫群眾」，直白就是黨要領導社會。

今次是中共中央透過省市縣一層層的社工部，直接接手基層選舉。官場相信，到省市一級，可能更嚴和變化更多，到中央的中共21大，更不用說了。