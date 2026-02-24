我的頻道

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

房地產拖累中國經濟 分析：低迷逾5年 仍未到谷底

記者黃雅慧╱綜合報導

對於2026年中國經濟，雖然官方要以新興製造業來作為新增長動能，但與民眾財富深層綁定的房地產仍然未脫困，多數機構與專家認為房地產仍將為中國經濟的巨大挑戰，中國房地產依然未到谷底，仍在調整中。

瑞銀富管理投資總監辦公室大中華區投資總監胡一帆說，拖累中國經濟的主要因素還是在房地產，並未見底，還在緩慢下行。因為庫存還很高，人口也見底，一線城市房地產去化周期平均還有20個月、三線城市可能超過40個月，所以還不會見底，仍在緩慢調整。

高盛亞太首席經濟學家迪安竹認為，房地產低迷亦不會在今年結束。中國房地產市場已連續五年下滑，房價跌幅相當大，不但直接影響住房建設活動，也間接影響了基建支出。地方政府賣地減少，預算也隨之收緊。此外，由於中國家庭財富的三分二是住房，房價下跌導致家庭財富縮水，令消費更謹慎。

然而，胡一帆也稱，中國中國現在非常明確的是，不會把資源放在房地產，因為那是屬於old economy（舊經濟），而新經濟才是政策會支持的，至於舊的經濟就要自己慢慢消化。

而這種資源轉型會歷經陣痛期，中泰國際首席經濟學家李迅雷此前直言，房地產跟居民的財富結構有關係，因此覺得中國國家產業政策上面應該不會因為發展製造業忽視了消費。

