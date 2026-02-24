兩會3月初登場 估下調GDP目標至4.5%-5%

我的頻道

記者黃雅慧╱綜合報導
中國全國兩會（人大、政協）將於3月4日、5日召開。花旗、高盛及瑞銀經濟學家皆預計，中國2026年GDP增長目標將設定在4.5%至5%之間。(本報資料照片)
中國全國兩會（人大、政協）將於3月4日、5日召開。花旗、高盛及瑞銀經濟學家皆預計，中國2026年GDP增長目標將設定在4.5%至5%之間。(本報資料照片)

中國全國兩會（人大、政協）將於3月4日、5日召開，隨著地方兩會落幕，全國兩會的政策與目標也愈加清晰。分析認為，總理李強在今年度政府工作報告中設定的今年經濟增長目標可能是在「4.5%-5%」這一區間，而非前幾年的「5%左右」。

兩會作為全年中國經濟重點指標，經濟增長目標訂定是關鍵。中國地方兩會期間，有約十餘個省分下調2026年的GDP增長目標，讓外界對於今年中國官方經濟增長訂定出現兩種觀點：一種觀點認為，中國官方或將下調全年經濟增長目標，或改為在合理區間；另一種觀點認為仍將定在5%左右。

花旗、高盛以及瑞銀經濟學家皆預計，中國2026年GDP增長目標將設定在4.5%至5%之間；中國機構遠東資信研究院根據去年12月中央經濟工作會議內容推測，認為2026年GDP增速目標有可能重啟2022年的區間值表述，設定在4.5%至5%。

瑞銀證券首席中國經濟學家宋宇指出，經濟增長目標下修或表明中國官方預留更多靈活空間，考慮到當前宏觀環境面臨各種挑戰，包括人口結構影響及地緣經濟緊張局勢。

不過，台大經濟系榮譽教授林建甫認為，今年經濟增長目標仍預期如往常定在5%左右，「這關乎信心」。東華大學公共行政學系榮譽教授高長表示，「區間目標很難訂，且也不能比5%低，否則對市場跟民眾信心會有影響。」

對於今年兩會經濟重點政策，高長指出，焦點還是會放在擴大內需、提振消費，因為十五五規畫提及要提高居民消費率，且是從第一年就要開始執行。2026年是十五五規畫第一年，故今年兩會對提升居民消費率、建設全國統一市場會是重點。科技產業政策不可能一年就做到，必須多年累積，但兩會處理的是當年度重點，因此「今年是如何把經濟成長動能潛在力給提升。」

另外，綜合梳理地方兩會的內容，產業政策也會是全國兩會焦點，特別「新質生產力」依然會持續提及，2026年中國經濟或將聚焦未來產業、先進製造，包括量子科技、腦機介面、6G、具身智能等都是熱議話題。

中國：德國總理梅爾茨25至26日訪問北京

德總理拉華防衛美關稅 訪中尋求建立「戰略夥伴關係」

李強考察稀土 強調技術突破 路透：暗示握有對美競爭籌碼

前中共軍委廖錫龍告別式 出現胡錦濤署名花圈

