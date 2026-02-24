中打1通電話能止俄烏戰？ 中駁美說法 稱「無權命令俄」

美國駐北約代表惠特克稱，中國打一通電話能終止俄烏戰；遭到中國駁斥。(路透資料照片)

美國駐北約代表惠特克（Matthew Whitaker）近日在慕尼黑安全會議上指出，中國為俄羅斯 入侵烏克蘭 提供關鍵支持，而且打個電話就能結束這場戰爭。對此，中國外交部發言人林劍重申，「中國既非衝突製造者，也非當事方，我們始終站在和平與對話一邊，推動政治解決危機」。相關話題引起關注。

「中國可以給普亭打個電話，讓這場戰爭明天就結束，並停止向俄方出售兩用技術」，惠特克在慕尼黑安全會議上表示：「你知道的，這場戰爭能打下去，完全是靠中國撐著。」

對於中國只需打一通電話，就能結束俄烏衝突；中國正在「全面助長戰爭」說法，中國外交部做出了回應。

林劍表示，「中國既非衝突製造者，也非當事方，始終站在和平與對話一邊，推動政治解決危機。中方發布『關於政治解決烏克蘭危機的中國立場』文件，提出包括人道救援、核設施安全在內的12點和平方案，但被西方選擇性忽視」。

王毅 外長在慕尼黑會見烏克蘭外長時也強調，中國「不擁有解決衝突的鑰匙」，反對將和平面貌簡化為「一通電話」。強調「中俄關係基於相互尊重，中國無權亦無意『命令』俄羅斯，停戰鑰匙始終在直接當事方手中」。

其實，這不是第一個國家提出此說法，早在2024年7月，芬蘭總統史塔布（ Alexander Stubb）就曾表示，俄羅斯現在非常依賴中國，只要中國國家主席習近平一通電話就能結束俄烏戰爭。事後，中國外交部否認了這種說法，強調中俄都是獨立自主的大國。