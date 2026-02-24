我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

中打1通電話能止俄烏戰？ 中駁美說法 稱「無權命令俄」

中國新聞組 /北京24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國駐北約代表惠特克稱，中國打一通電話能終止俄烏戰；遭到中國駁斥。(路透資料照片)
美國駐北約代表惠特克稱，中國打一通電話能終止俄烏戰；遭到中國駁斥。(路透資料照片)

美國駐北約代表惠特克（Matthew Whitaker）近日在慕尼黑安全會議上指出，中國為俄羅斯入侵烏克蘭提供關鍵支持，而且打個電話就能結束這場戰爭。對此，中國外交部發言人林劍重申，「中國既非衝突製造者，也非當事方，我們始終站在和平與對話一邊，推動政治解決危機」。相關話題引起關注。

「中國可以給普亭打個電話，讓這場戰爭明天就結束，並停止向俄方出售兩用技術」，惠特克在慕尼黑安全會議上表示：「你知道的，這場戰爭能打下去，完全是靠中國撐著。」

對於中國只需打一通電話，就能結束俄烏衝突；中國正在「全面助長戰爭」說法，中國外交部做出了回應。

林劍表示，「中國既非衝突製造者，也非當事方，始終站在和平與對話一邊，推動政治解決危機。中方發布『關於政治解決烏克蘭危機的中國立場』文件，提出包括人道救援、核設施安全在內的12點和平方案，但被西方選擇性忽視」。

王毅外長在慕尼黑會見烏克蘭外長時也強調，中國「不擁有解決衝突的鑰匙」，反對將和平面貌簡化為「一通電話」。強調「中俄關係基於相互尊重，中國無權亦無意『命令』俄羅斯，停戰鑰匙始終在直接當事方手中」。

其實，這不是第一個國家提出此說法，早在2024年7月，芬蘭總統史塔布（ Alexander Stubb）就曾表示，俄羅斯現在非常依賴中國，只要中國國家主席習近平一通電話就能結束俄烏戰爭。事後，中國外交部否認了這種說法，強調中俄都是獨立自主的大國。

世報陪您半世紀

烏克蘭 俄羅斯 王毅

上一則

潮州夫妻口角 父竟將幼兒從橋上扔下河 母急跳下救人

下一則

敏感時刻 習近平電賀金正恩連任總書記：中朝好鄰邦

延伸閱讀

歐盟外長：未就第20輪對俄制裁方案達成一致

歐盟外長：未就第20輪對俄制裁方案達成一致
俄烏戰將滿4周年 俄使館掛「戰爭勝利」布條 南韓抗議

俄烏戰將滿4周年 俄使館掛「戰爭勝利」布條 南韓抗議
俄烏日內瓦會談落幕 白宮：取得實質進展

俄烏日內瓦會談落幕 白宮：取得實質進展
魯比歐謝芬蘭推北約防衛預算 美芬關係趨穩

魯比歐謝芬蘭推北約防衛預算 美芬關係趨穩

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
濟南上新街小學廣場的巨型鰲魚，意外被大風吹走。(取材自新民晚報)

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

2026-02-22 06:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課