敏感時刻 習近平電賀金正恩連任總書記：中朝好鄰邦

快訊

記者廖士鋒╱綜合報導
習近平(右)23日電賀金正恩被推舉為朝鮮勞動黨總書記。圖為2025年9月4日，習近平在北京人民大會堂會見金正恩。(新華社)
習近平(右)23日電賀金正恩被推舉為朝鮮勞動黨總書記。圖為2025年9月4日，習近平在北京人民大會堂會見金正恩。(新華社)

朝鮮半島與黃海局勢近期受到關注，北韓勞動黨於23日推舉金正恩再度擔任總書記，中共總書記習近平旋即致賀電，表示中朝是守望相助的社會主義友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中共黨和政府堅定不移的方針。

新華社報導，習近平表示，「金正恩同志」再次被推舉為北韓勞動黨總書記，體現了北韓黨、政府、人民對「總書記同志」的高度信任和衷心擁護。習近平強調，中朝是守望相助的社會主義友好鄰邦。維護好、鞏固好、發展好中朝關係，始終是中共黨和政府堅定不移的方針。他並指，面對百年變局加速演進、國際形勢變亂交織，願同總書記同志一道，指導雙方有關部門和地方落實好雙方達成的重要共識，譜寫中朝友誼嶄新篇章，為促進地區乃至世界和平穩定和發展繁榮作出積極貢獻。

此次習近平的賀電，正值春節期間，駐韓美軍與解放軍在黃海上空發生對峙後。中共官媒環球時報20日證實，近日美軍組織軍機赴黃海中方當面空域活動。解放軍依法依規組織海空兵力全程跟監警戒、有效應對處置。韓聯社提到，駐韓美軍十餘架F-16戰機18日在黃海公海上空進行單獨訓練期間，與解放軍戰機一度形成對峙，但未發生衝突。

與2021年上次金正恩當選總書記相較，這次習近平賀電未提到要「堅持半島問題政治解決方向」，而中共去年底發布與軍控有關的白皮書中並未提及「半島無核化」，當時就受關注。此外，最近南韓拒绝參加在日本海和東海舉行的美日聯合演習，傳出可能涉及中國、且適逢春節外，還與日本的「竹島日」有關。

另據朝中社報導，勞動黨第九次代表大會審議通過關於選舉金正恩為勞動黨總書記的決定書。決定書稱，金正恩成功建設面對任何侵略威脅和任何形式戰爭都能有效應對的「革命性武裝力量」；還稱，面對歷史嚴峻挑戰，以「核武」為核心的國家戰爭遏制能力大幅提高。

習近平 中共 金正恩

