王毅：人權不能裝飾民主 沒哪個國家能當「人權教師」

中國新聞組／即時報導
中國外長王毅23日在聯合國人權理事會第61屆會議高級別會議上表示，人權不能用來裝飾民主，不能用來粉飾霸權。（取材自中國外交部網站）
中國外長王毅23日在聯合國人權理事會第61屆會議高級別會議上表示，人權不能用來裝飾民主，不能用來粉飾霸權。（取材自中國外交部網站）

中國外長王毅23日在北京以視訊方式出席聯合國人權理事會第61屆會議高級別會議時表示，沒有哪個國家能夠充當「人權教師」，人權也不能用來裝飾民主，人民幸福生活是最大的人權。中國將不斷發展全過程人民民主，讓中國式現代化建設成果更多更公平惠及全體人民。

根據中國外交部官網發布的新聞稿，王毅指出，當前國際形勢錯綜複雜，二戰後國際秩序和全球人權治理面臨新的時代叩問。中國國家主席習近平提出全球治理倡議，以中國智慧引領全球人權治理的方向，已得到150多個國家和國際組織支持響應。中方願同各國一道，以落實全球治理倡議為契機，完善全球人權治理，促進國際人權事業健康發展。

王毅並提出五點看法：

一要奉行主權平等，守護全球人權治理初心。沒有哪個國家能夠充當「人權教師」，沒有哪種模式可以自詡「唯我獨尊」。只有植根本國具體國情、符合人民需求的人權發展道路，才能越走越寬廣。必須堅持各國平等參與、平等決策、平等受益，更多傾聽全球南方的呼聲和訴求，推動建設公正合理包容的全球人權治理體系。

二要遵守國際法治，築牢全球人權治理根基。人權不能用來裝飾民主，不能用來粉飾霸權。維護聯合國憲章宗旨和原則，確保國際法和國際規則平等統一適用，是推動人權發展進步的根本保障。各國應共同維護不干涉別國內政這一「黃金法則」，對以人權名義操弄雙重標準的言行堅決說不。

三要踐行多邊主義，破解全球人權治理挑戰。各國應以人權理事會成立20周年為契機，推動摒棄各種形式的殖民主義、種族歧視，妥善應對人工智能、氣候變化與人權等新的課題。要堅持會員國主導，堅持共商共建共享，穩妥推進聯合國人權領域改革，支持多邊人權機構客觀公正履職。

四要倡導以人為本，充實全球人權治理內涵。人民幸福生活是最大的人權，發展是實現人民幸福的關鍵。要努力實現老有所養、幼有所育、弱有所扶、病有所醫，讓人人有尊嚴，個個不掉隊。今年也是《發展權利宣言》通過40周年，國際社會要將發展權置於多邊人權議程更加突出位置，讓人權進步可視可感可及。

五要注重行動導向，提升全球人權治理效能。過去一年，中國成功主辦全球婦女峰會，宣布支持全球婦女事業發展新舉措；推動人權理事會通過發展促人權、經社文權利決議，為各方互利合作注入新動能；分享中國人權理念和實踐，為發展中國家人才培訓和能力建設搭建新平台。中國願同國際社會協調行動，共同描繪全球人權事業新圖景。

王毅強調，2026年是中國「十五五」開局之年，中國將不斷發展全過程人民民主，讓中國式現代化建設成果更多更公平惠及全體人民。中國願同各國一道，促進共同發展繁榮，捍衛國際公平正義，弘揚全人類共同價值，攜手構建人類命運共同體，讓人權文明的發展進步造福全世界。

王毅 聯合國 種族歧視

