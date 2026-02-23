中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

央視新聞一則報導引發全球軍貿領域高度關注─中國航空工業研製的「翼龍10B」隱身形無人機 正式出口烏地阿拉伯。這件事創下兩個 「第一」：它是中國首款出口的隱身無人機，也是沙烏地空軍列裝的首款隱身作戰平台。這回算是官方正式承認中國隱身無人機出口第一單，在此之前，沙烏地就已經裝備了300多架翼龍2無人機。

綜合鳳凰網、觀察者網報導，翼龍10B是一款高空高速隱身噴氣式無人機，技術脈絡可追溯至成飛早期研製的 雲影、風影無人機系列，經過迭代升級後形成翼龍10家族，並衍生出中國境內列裝的無偵10型號。

作為成飛無人機譜系中的高端產品，翼龍10B定位精準：一款集高空、高速、隱身特性於一體的噴氣式作戰無人機，填補了中國外貿無人機在隱身領域的空白，標誌著中國無人機技術從非隱身向隱身時代的跨越。

其實，早在2024年的利雅德世界防務展期間，沙烏地就已經向中國訂購大概300架翼龍10B，當時市場估算單價約1000萬美元/架，算上配套彈藥、培訓與維護服務的話，總金額大概30億美元。

作為一款雙發、高空、高速無人機，翼龍10機身長9.95米，高3.67米，翼展17.8米，雙發配置，實用升限1.1萬米左右，最大起飛重量不低於3500千克，最大飛行速度650千米/小時左右，續航能力可達20小時，最大航程4000千米。

翼龍10主要包括圖像偵察型、察打一體型還有電子偵察型，其中，圖像偵察型配裝高空高清CCD相機和合成孔徑雷達，可在13公里的高空每小時獲取1萬平方公裡的作戰圖像情報。

察打一體型配置合成孔徑雷達和先進光電偵察設備，機翼下共有4個掛點，最大載彈量400千克，能在50公里外執行高空察打一體任務，沙烏地買的翼龍-10B應該就是這種型號。

眾所周知，沙烏地跟中國的關係這幾十年一直不錯，早在1987年的時候，為了防止伊拉克進攻，沙烏地就花了35億美元買了中國的東風3導彈，實現了30多年的和平。