我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

中國新聞組╱北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)
中製「翼龍10B」隱身形無人機出口到烏地阿拉伯，成為中國隱身無人機出口第一單。(取材自觀察者網)

央視新聞一則報導引發全球軍貿領域高度關注─中國航空工業研製的「翼龍10B」隱身形無人機正式出口烏地阿拉伯。這件事創下兩個 「第一」：它是中國首款出口的隱身無人機，也是沙烏地空軍列裝的首款隱身作戰平台。這回算是官方正式承認中國隱身無人機出口第一單，在此之前，沙烏地就已經裝備了300多架翼龍2無人機。

綜合鳳凰網、觀察者網報導，翼龍10B是一款高空高速隱身噴氣式無人機，技術脈絡可追溯至成飛早期研製的 雲影、風影無人機系列，經過迭代升級後形成翼龍10家族，並衍生出中國境內列裝的無偵10型號。

作為成飛無人機譜系中的高端產品，翼龍10B定位精準：一款集高空、高速、隱身特性於一體的噴氣式作戰無人機，填補了中國外貿無人機在隱身領域的空白，標誌著中國無人機技術從非隱身向隱身時代的跨越。

其實，早在2024年的利雅德世界防務展期間，沙烏地就已經向中國訂購大概300架翼龍10B，當時市場估算單價約1000萬美元/架，算上配套彈藥、培訓與維護服務的話，總金額大概30億美元。

作為一款雙發、高空、高速無人機，翼龍10機身長9.95米，高3.67米，翼展17.8米，雙發配置，實用升限1.1萬米左右，最大起飛重量不低於3500千克，最大飛行速度650千米/小時左右，續航能力可達20小時，最大航程4000千米。

翼龍10主要包括圖像偵察型、察打一體型還有電子偵察型，其中，圖像偵察型配裝高空高清CCD相機和合成孔徑雷達，可在13公里的高空每小時獲取1萬平方公裡的作戰圖像情報。

察打一體型配置合成孔徑雷達和先進光電偵察設備，機翼下共有4個掛點，最大載彈量400千克，能在50公里外執行高空察打一體任務，沙烏地買的翼龍-10B應該就是這種型號。

眾所周知，沙烏地跟中國的關係這幾十年一直不錯，早在1987年的時候，為了防止伊拉克進攻，沙烏地就花了35億美元買了中國的東風3導彈，實現了30多年的和平。

從那一次開始，中式武器就打開沙烏地的大門了，畢竟跟美國貨相比，中式武器不僅物美價廉，夠根據客戶的需求進行額外定制，而且不像美國賣武器那樣，加一些奇奇怪怪的政治條件。

2018年珠海航展上進行靜態展示的「雲影」無人機，在它的前面擺放了兩枚「鷹擊9E...
2018年珠海航展上進行靜態展示的「雲影」無人機，在它的前面擺放了兩枚「鷹擊9E」小型反艦導彈。(取材自觀察者網)

世報陪您半世紀

無人機

上一則

Seedance2.0生成「好萊塢片」 美國影業再出手控侵權

下一則

谷愛凌奪金 觀眾丟下5星旗 她沒撿…網上掀兩派論戰

延伸閱讀

俄擊落360架烏克蘭無人機 百餘航班延誤或取消

俄擊落360架烏克蘭無人機 百餘航班延誤或取消
俄軍打擊烏能源設施 烏克蘭多地大面積停電

俄軍打擊烏能源設施 烏克蘭多地大面積停電
央視揭祕：福建艦電磁彈射 採用超級電容儲能技術 充電時間短

央視揭祕：福建艦電磁彈射 採用超級電容儲能技術 充電時間短
央視：日本建導彈群島「嚇阻」中方 傅聰：沒資格要求入常

央視：日本建導彈群島「嚇阻」中方 傅聰：沒資格要求入常

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
女子除夕在監控看到父親對著空桌獨自吃餃子。(視頻截圖)

除夕夜父獨自吃餃子 女兒看監控哭了 驅車800公里返鄉

2026-02-20 09:30

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋