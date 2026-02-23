谷愛凌奪金 觀眾丟下5星旗 她沒撿…網上掀兩派論戰

谷愛凌22日在米蘭冬奧女子自由式滑雪U型場地技巧決賽中奪金，創下境外冬奧參賽最佳戰績。(中新社)

中國選手谷愛凌 昨在米蘭冬奧女子自由式滑雪U型場地技巧決賽中奪金，創下境外冬奧參賽最佳戰績，中國網民一片歡呼之際，突傳出對谷愛凌「觀眾扔國旗她不撿，唱國歌口型不對」質疑聲，且爭議隨網民轉傳而發酵，一些網民怒斥谷愛凌代表中國參賽卻不愛國。不過隨即遭另一派網民反駁，並附上谷愛凌披中國五星紅旗領獎的照片打臉酸民。官媒新華社也發文力挺，稱谷愛凌的名字已成為中國冰雪運動發展的一個坐標，「谷愛凌，終於等到你」。

中國多個自媒體在谷愛凌奪金後，「巧合地」紛紛轉傳被稱為「谷黑」（谷愛凌的黑子）的百萬粉絲體育博主李平康在社交媒體上發文，稱谷愛凌奪冠後衝到場邊與母親擁抱慶祝，此時觀眾席扔下一面五星紅旗， 但她並未撿起，「應該是她平時沒這個習慣」，隨即在網上引發爭議。

有網民在評論區留言稱「我也看到了，後面她也沒撿起披在身上」，不少網民跟風質疑，認為奪冠披國旗是中國冠軍的標配，作為歸化運動員，此舉顯得不夠尊重。不過也有網民認為，選手剛完成高強度比拚，情緒極度亢奮，很可能根本沒注意到腳邊的國旗；況且賽場扔物品本就存在安全隱患，運動員保護自身安全無可厚非，懷疑丟紅旗者另有意圖。

李平康等人這項質疑隨即遭到「打臉」。央視直播畫面中，頒獎儀式上，在領完金牌、紀念品，唱過國歌，升起國旗之後，谷愛凌第一時間披上了國旗，與金牌合影。

不少網民紛紛嘲諷酸民和「谷黑」：「谷愛凌沒有忘記披上國旗，你們該閉嘴了」；時事博主「creamy蕉」稱，實在想不通那些黑谷愛凌的人到底圖什麼，「你懷疑她國籍，她代表的是中國；你罵她當僱傭兵，她還是代表中國；你罵她平時在美國生活，她照樣代表中國，有什麼好黑的？」

但爭議並未停止，「谷黑」繼續發難，李平康指谷愛凌唱國歌時口型對不上，質疑她對國歌不熟練，對中國無歸屬感且不具忠誠度，不少網民回放谷愛凌唱國歌視頻，發覺好像真對不上嘴。有網民反駁稱，谷愛凌唱國歌時全程站姿端正，所謂口型偏差應是情緒激動、現場音效延遲帶來的正常現象，根本算不上瑕疵。