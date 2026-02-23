我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

谷愛凌奪金 觀眾丟下5星旗 她沒撿…網上掀兩派論戰

中國新聞組／北京23日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
谷愛凌22日在米蘭冬奧女子自由式滑雪U型場地技巧決賽中奪金，創下境外冬奧參賽最佳戰績。(中新社)
谷愛凌22日在米蘭冬奧女子自由式滑雪U型場地技巧決賽中奪金，創下境外冬奧參賽最佳戰績。(中新社)

中國選手谷愛凌昨在米蘭冬奧女子自由式滑雪U型場地技巧決賽中奪金，創下境外冬奧參賽最佳戰績，中國網民一片歡呼之際，突傳出對谷愛凌「觀眾扔國旗她不撿，唱國歌口型不對」質疑聲，且爭議隨網民轉傳而發酵，一些網民怒斥谷愛凌代表中國參賽卻不愛國。不過隨即遭另一派網民反駁，並附上谷愛凌披中國五星紅旗領獎的照片打臉酸民。官媒新華社也發文力挺，稱谷愛凌的名字已成為中國冰雪運動發展的一個坐標，「谷愛凌，終於等到你」。

中國多個自媒體在谷愛凌奪金後，「巧合地」紛紛轉傳被稱為「谷黑」（谷愛凌的黑子）的百萬粉絲體育博主李平康在社交媒體上發文，稱谷愛凌奪冠後衝到場邊與母親擁抱慶祝，此時觀眾席扔下一面五星紅旗， 但她並未撿起，「應該是她平時沒這個習慣」，隨即在網上引發爭議。

有網民在評論區留言稱「我也看到了，後面她也沒撿起披在身上」，不少網民跟風質疑，認為奪冠披國旗是中國冠軍的標配，作為歸化運動員，此舉顯得不夠尊重。不過也有網民認為，選手剛完成高強度比拚，情緒極度亢奮，很可能根本沒注意到腳邊的國旗；況且賽場扔物品本就存在安全隱患，運動員保護自身安全無可厚非，懷疑丟紅旗者另有意圖。

李平康等人這項質疑隨即遭到「打臉」。央視直播畫面中，頒獎儀式上，在領完金牌、紀念品，唱過國歌，升起國旗之後，谷愛凌第一時間披上了國旗，與金牌合影。

不少網民紛紛嘲諷酸民和「谷黑」：「谷愛凌沒有忘記披上國旗，你們該閉嘴了」；時事博主「creamy蕉」稱，實在想不通那些黑谷愛凌的人到底圖什麼，「你懷疑她國籍，她代表的是中國；你罵她當僱傭兵，她還是代表中國；你罵她平時在美國生活，她照樣代表中國，有什麼好黑的？」

但爭議並未停止，「谷黑」繼續發難，李平康指谷愛凌唱國歌時口型對不上，質疑她對國歌不熟練，對中國無歸屬感且不具忠誠度，不少網民回放谷愛凌唱國歌視頻，發覺好像真對不上嘴。有網民反駁稱，谷愛凌唱國歌時全程站姿端正，所謂口型偏差應是情緒激動、現場音效延遲帶來的正常現象，根本算不上瑕疵。

官媒新華社則發文「谷愛凌，終於等到你」力挺，指谷愛凌的奧運履歷達到新高度，這一戰，中國冬奧軍團得以刷新境外參賽歷史最好成績。從洛桑冬青奧會的驚豔亮相，到北京冬奧的突破成長，再到米蘭完成第二次奧運之旅，谷愛凌的名字已成為中國冰雪運動發展的一個坐標。

谷愛凌22日在米蘭冬奧女子自由式滑雪U型場地技巧決賽中奪金，創下境外冬奧參賽最佳...
谷愛凌22日在米蘭冬奧女子自由式滑雪U型場地技巧決賽中奪金，創下境外冬奧參賽最佳戰績；圖為現場觀眾為谷愛淩加油。 (中新社)

世報陪您半世紀

谷愛凌 北京冬奧 奧運

上一則

中製隱身無人機出口沙烏地 央視證實：出口第一單

下一則

川普再耍「關」刀 恐引發新訴訟 中官媒：視變化應對

延伸閱讀

冬奧／美加緊張之際 冰球決賽成世仇之戰 球迷仍互尊重

冬奧／美加緊張之際 冰球決賽成世仇之戰 球迷仍互尊重
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
2026米蘭冬奧歌舞聲中落幕 2030法國阿爾卑斯接棒

2026米蘭冬奧歌舞聲中落幕 2030法國阿爾卑斯接棒
冬奧／新華社：谷愛凌，終於等到妳

冬奧／新華社：谷愛凌，終於等到妳

熱門新聞

賈明軒發明的「乾旱地區樹木自動澆水裝置」。（取材自極目新聞）

內蒙14歲農村少年發明「澆水神器」 奪德國國際展金獎

2026-02-18 01:23
崇禎火炮。（取材自新京報）

考古新發現 北京箭扣長城首次出土崇禎5年火炮

2026-02-19 01:10
貝加爾湖檔案照。（美聯社）

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

2026-02-20 08:46
8歲小姨給侄女發紅包。（取材自都市快報橙柿互動／受訪者供圖）

重慶8歲女給晚輩發紅包 十幾個侄子侄女 最大快20歲

2026-02-20 07:30
香港壹傳媒創辦人黎智英因違反國安法被判20年徒刑，他的女兒黎采公開致函在美國成長、代表中國出征冬奧的滑雪名將谷愛凌，盼她發揮對北京的影響力，促成中共放人。(路透資料照片)

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

2026-02-22 19:12
女子除夕在監控看到父親對著空桌獨自吃餃子。(視頻截圖)

除夕夜父獨自吃餃子 女兒看監控哭了 驅車800公里返鄉

2026-02-20 09:30

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋