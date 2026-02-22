央視揭祕：福建艦電磁彈射 採用超級電容儲能技術 充電時間短

「福建艦」服役令中國海軍實力再上一個階梯。圖為福建艦去年11月在海南三亞某軍港舉行入列授旗儀式。（新華社）

央視軍事頻道揭祕福建艦的電磁彈射技術，稱福建艦跳過蒸汽彈射，直接使用電磁彈射，實現這一跨越式發展的核心在於創新運用中壓直流綜合電力系統和儲能技術。

央視國防軍事頻道「礪劍」稱，福建艦以電磁彈射技術標誌中國航母技術實現歷史性跨越，且彰顯了「一馬當先」的奮進姿態，因全球現役航母中，尚無常規動力艦艇裝備電磁彈射系統。

報導稱，常規動力航母曾被質疑，無法滿足電磁彈射的瞬時高能耗要求。福建艦創新採用的超級電容儲能技術，充電時間很短，可以獨立承擔脈衝負荷，符合避免對主機動力系統的衝擊。

軍事專家張軍社稱，福建直接使用電磁彈射，實現這一跨越式發展的核心在於創新運用中壓直流綜合電力系統和儲能技術。他指出，福建艦搭載的中壓直流綜合電力系統能量轉化效率很高，可直接驅動電磁彈射軌道，省去機械能轉換環節，結構簡化，故障率明顯降低。

另外，極目新聞報導，號稱「空中王牌」的美國U-2偵察機全球共被擊落7架，其中5架敗於中國軍方之手，一生深耕雷達的百歲中國工程院院士張履謙披露詳情。

在抗美援朝前線，他用罐頭盒改裝接收器破解美軍電磁干擾；後來帶隊闖深山摸清敵方雷達盲區，為空軍開闢隱蔽航線；他又用算盤與計算尺算出制勝方案，成功擊落美國U-2偵察機；84歲仍臨危受命，率隊攻堅空間交會對接難題，他謙遜一生，用學習與實踐，書寫了中國科研人的忠誠與擔當。

1962年，中國「兩彈一星」研製進入關鍵階段。美國U-2高空偵察機頻繁竄入中國領空，大肆開展偵察活動，企圖全面掌控中國戰略縱深的軍事部署、工業基地分布等核心情報。當時，中國的雷達技術已初步具備制導和基礎抗干擾能力，但是面對這款堪稱「空中王牌」的U-2偵察機，要實現有效攔截打擊，仍是極具難度的挑戰。

張履謙說，當時研究了一種照射雷達，發一個假信號，老照著它。電子對抗不外乎欺騙、干擾、偵察，而欺騙是電子對抗的一個基本方法。1965年1月10日，敵方夜間偵察挑釁，我軍地空導彈部隊隱蔽設伏，這是中國第四次擊落U-2偵察機，這也是首次夜間擊落該型敵機。