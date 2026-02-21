對習近平有深厚好感 川普對中政策帶有濃厚個人色彩

我的頻道

中國新聞組／北京21日電
美國總統川普（中）十九日在華盛頓主持「和平理事會」首次峰會。（路透）
美國總統川普（中）十九日在華盛頓主持「和平理事會」首次峰會。（路透）

美國總統川普訪華日期底定，他對北京的態度受到關注。曾在拜登政府出任副國務卿的坎伯19日表示，川普政府含親商人士也有強硬派，雙邊就對中策略展開激辯。傳統國安會機制已瓦解，因此也有意見認為，真正負責對中事務的官員是川普本人。

美國「外交政策」期刊19日就「解讀川普的中國政策」訪問坎伯。他認為，川普政府內部爭論造成川普對中政策的矛盾之處。他說，如同外界在川普第一任期所見，川普顯然對威權主義者很感興趣，對中國國家主席習近平有深厚的好感，樂於與這些人接觸。此外，在美國歷史上，沒有任何總統像川普一樣，在對中事務決策方面擁有如此大的自主權，不受保守派或國會限制。

中央社報導，坎伯指出，川普政府在對中問題採取兼容並蓄態度，囊括最親商、著眼交易的人士，也包括對中立場最強硬者，「顯然他們在政府內部就整體策略展開激烈爭論」。

坎伯認為，美國當前對中政策最大矛盾在於川普真正的意圖。在某些情況下，川普似乎試圖與中國建立截然不同的關係，並認為有利於美國的商業交易才是正確做法，而在另一些時候，川普的做法又顯示，當前或許只是一次「暫停」，他其實想藉此爭取時間，以便美國建立關鍵礦產儲備並強化自身軍力。

他說，這種模棱兩可的做法不僅是讓中國難以判斷、擾亂北京的節奏，也是為了讓美國社會中的某些群體猜測川普的最終目標和意圖。

坎伯表示，在白宮內部，國安會等通常用於規畫與中國交往的機制，運作流程「其實已被徹底瓦解」，因此川普對中政策帶有濃厚個人色彩，許多人認為對中國政策的負責人就是川普。

他指出，川普會在某些規畫和政策制定過程中運用財政部長貝森特及駐北京大使龐德偉的意見，「但真正為他提供建議和協助制定政策的核心人員很少」。

川普 龐德偉 拜登

春晚表演好評催化…港股馬年交易首日 AI機器人逆風飛翔

白宮證實：川普3月31日起訪中3天 料有「大場面」

