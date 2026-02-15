歐盟卡中國投資 對英日等「價值觀相近國」開後門

歐盟委員會計畫於本月推出名為「工業加速器法案」（IAA）的立法方案。若草案按現有版本通過，IAA將對在四大產業中全球製造產能占比超40%的國家的企業實施投資限制，涉及電池、電動汽車、太陽能技術，以及關鍵原材料加工與回收領域。（路透）

歐盟 委員會計畫於本月推出名為「工業加速器法案」（IAA）的立法方案。若草案按現有版本通過，IAA將對在四大產業中全球製造產能占比超40％的國家企業實施投資限制，涉及電池、電動汽車、太陽能技術，以及關鍵原材料加工與回收領域。此被視為卡中國投資的一項歧視性法案。

政治新聞網」歐洲版報導，該法案的核心策略是打造由所謂「可信合作夥伴」構成的貿易圈，將英國、日本等所謂「價值觀相近國家」納入「歐盟製造」供應鏈 優惠體系，同時針對中國在綠色科技領域的領先優勢，設置嚴格的投資限制與技術准入壁壘。

義大利 Osservatorio Golden Power的律師皮科蒂指出，法案所列領域均為中國占據領先地位的產業，再結合「40％產能占比」這一標準，清晰表明這些措施就是針對中國對外直接投資。

報導還指出，新草案保留歐盟委員會關於強制合資條款的一項提議，可能被迫向歐洲競爭對手轉讓部分技術的中國車企對此明確反對。

歐盟中國商會也對草案提出強烈批評，認為最新版IAA將嚴重打擊中國龍頭企業的投資信心。商會表示，除政治信號外，多項擬議措施在實操層面存在嚴重問題，例如強制性本地合作要求在很多情況下根本不具備商業和技術可行性。

不過有分析指出，由於歐盟各成員國利益訴求不一，想要形成「統一陣線」對抗中國主導地位幾乎難以實現。由歐盟委員會負責工業事務的執行副主席塞茹爾內牽頭的這項投資審查計畫，最終能否落地仍存很大變數。

IAA定於2月25日公布，歐盟領導人則將於3月19日至20日舉行峰會。