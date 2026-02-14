美駐中國外交官穿大花襖、吹嗩吶 齊唱「大東北我家鄉」

駐瀋陽總領事何溯源和多位外交官一起穿上東北大花棉襖，吹嗩吶、扭秧歌，齊唱「大東北我的家鄉」。（影片截圖）

美國駐瀋陽領事館近日在微博發布一段美國外交官演唱中國網路神曲「大東北我的家鄉」拜年視頻，視頻中，駐瀋陽總領事何溯源（William M. Coleman）和多位外交人員一起穿上東北大花棉襖，吹嗩吶、扭秧歌、舞二人轉手絹，齊唱「賊拉拉的愛你呀我的家鄉」等歌詞，還用東北話拜年：「祝東北老鐵馬年大吉、賊拉帶派」。視頻發布後被瘋傳，美國駐華大使館 也轉發，大批網民讚爆，稱這是最「接地氣」拜年。

美國駐華大使館2月11日在官方微信公眾號轉發這段題為「萬萬『妹』（東北口音的『沒』）想到，美國外交官唱起了『大東北我的家鄉』來拜年」的文章稱，美國駐瀋陽總領事何溯源在這個冬天很忙，不僅解鎖了東北秧歌的基本舞步，還帶著美國同事們一起挑戰火遍東北的神曲「大東北我的家鄉」。

據觀察者網報導，隨文章一同發布的兩分多鐘視頻中，這群美國外交官們不僅高唱「黑土地養育著咱的爹娘」、「哥們兒相聚必須整二兩」、「我就在這嘎達土生土長」、「賊拉拉的愛你呀我的家鄉」等歌詞，還穿上東北大花棉襖，在瀋陽故宮外吹嗩吶、扭秧歌，舞起二人轉手絹，視頻氛圍看來充滿年味且搞笑。

瀋陽美國領事館稱，視頻裡的大多數外交官是第一次學唱中文歌，還要網民猜猜其中哪一句歌詞成功「撂倒」了所有美國同事，前三位猜中者可獲中國新年限量版鷹小美玩偶一隻，最後公布答案是歌曲中「醉了月亮暖了我心腸」的發音「撂倒」了所有人。視頻最後，外交官們齊聲用東北話祝福新年：「祝東北老鐵馬年大吉、賊拉帶派（非常厲害）」。

這段拜年視頻發布後即在中國網上被瘋狂轉發，多數網民讚爆，稱「這才是接地氣的拜年」，「中美友誼萬歲」，「艾瑪，美國老鐵唱得賊拉好」；也有部分網民酸：「他們少幹點壞事，比什麽都強」，「CIA剛剛招募我們的軍官做間諜，這個是什麼操作？」，「總領事是西藏歷史博士，我不知道是文化差異還是別有用心」。

駐瀋陽總領事何溯源和多位外交官一起穿上東北大花棉襖，吹嗩吶、扭秧歌，齊唱「大東北我的家鄉」。（視頻截圖）

據美國駐華大使館官網，美國駐瀋陽總領事館坐落於中國東北，早在1904年便已開館，1949年後閉館，在美中關係正常化五年後的1984年，領事館重新開館。

何溯源被稱為「外交界語言與文化天花板」，2024年8月就任美國駐瀋陽總領事館總領事，會說中文、日語、韓語、土耳其語和藏語，擁有哥倫比亞大學 中國和西藏歷史博士學位，曾在美國國務院 任職21年。