慕尼黑會議 烏克蘭外長會王毅 盼中幫助結束烏俄戰

中國新聞組╱北京14日電
中國外交部長王毅(右)在出席慕尼黑安全會議期間會見烏克蘭外長瑟比加。(取材自中國外交部網)
中國外交部長王毅(右)在出席慕尼黑安全會議期間會見烏克蘭外長瑟比加。(取材自中國外交部網)

烏克蘭外交部長西比哈（Andriy Sybiga）13日表示，他已邀請中國外長訪問烏克蘭。他並補充說，北京可以幫助結束烏克蘭與俄羅斯長達四年的戰爭。

西比哈在慕尼黑安全會議期間與中國外交部長王毅會晤後告訴烏克蘭電視台Novyny Live，「中國可以在為烏克蘭帶來公正和平方面發揮重要作用。」他說，我們讚賞中國對烏克蘭領土完整和主權的支持，我們進行了非常實質性和務實的對話。

而依據國\外交部發布的會見稿，西比哈表示，烏中傳統友好，是重要戰略夥伴。中國是有重要國際影響力的大國。烏方高度重視發展對華關係。作為烏方最大貿易夥伴，兩國合作潛力巨大。

他表示，烏方堅持一個中國原則，將採取實際措施，保障在烏中國公民和企業的安全和合法權益。烏方讚賞中方始終尊重各國主權和領土完整，為勸和促談作出積極努力。烏克蘭的戰爭該結束了，期待中方為早日實現停火和全面和平發揮重要作用。

王毅則表示，今年是中烏建立戰略夥伴關係15周年，明年兩國將迎來35周年。國際情勢發生很大變化，但中方秉持相互尊重、平等互利、合作共贏的建交初心，珍惜中烏傳統友好，持續推動兩國各領域合作。

王毅表示，去年，中烏貿易穩定發展，中國持續維持烏最大貿易夥伴和最大進口來源國地位，兩國政府間合作委員會各分會會議接續舉辦，為兩國人民帶來福祉。中烏關係要錨定正確方向，維持穩定健康發展。中方願為烏提供新的人道援助。希望烏方繼續確保中國在烏人員和機構安全。

王毅說，近段時間，圍繞烏克蘭危機的各種對話密集推進，令人欣慰。中方的立場一以貫之，始終以習近平主席提出的「四個應該」作為根本遵循，堅持客觀公正，積極勸和促談。我們願同烏方保持溝通，同國際社會一道，為危機早日政治解決發揮建設性作用。

烏克蘭 王毅 俄羅斯

