美能源部長：中已購部分委國原油 林劍：不了解情况

美國能源部長萊特在訪問委內瑞拉期間表示，中國已從美國政府手中買下一些委國石油。圖為萊特（左）11日會見委內瑞拉代總統羅德里格斯（右）。（新華社）

美國能源部長萊特表示，中國已經購買了美國政府出售的部分委內瑞拉 原油，美方正考慮與中方就委內瑞拉石油 問題達成更多協議；美方亦不會阻止中國企業在委進行合法合規的商業活動，同時批評中國與他國達成的協議「並非互惠互利」。在北京，中國外交部發言人林劍表示，不了解相關情況。

據路透報導，萊特11日與委內瑞拉代總統羅德里格斯會晤。羅德里格斯表示，美國準備幫助委內瑞拉提高石油、天然氣 和電力產量，支持兩國建立「長期富有成效的夥伴關係」。萊特會後表示，美國希望「解放委內瑞拉人民和經濟」。他稱美國總統川普承諾同委內瑞拉建立「新的關係」，目前並沒有定下全面解除對委內瑞拉制裁的日期。

今年1月，美軍突襲委內瑞拉，逮捕了其前總統馬杜洛，華盛頓由此控制了這個OPEC成員國的原油產業，從而衝擊了全球石油市場。自那時起，交易員們一直在關注有關委內瑞拉石油去向的信號，以及當地石油生產在多年被忽視之後或將如何復甦。

中國是全球最大石油進口國，在美國動手之前，中國煉油商是委內瑞拉原油的最大買家，主要由私營加工企業買入。由於這些原油受到制裁，它們通常大幅打折出售，因此對中國國內用戶頗具吸引力。

大宗商品數據分析公司Kpler數據顯示，中國去年平均每天從委內瑞拉進口40萬桶石油，占委內瑞拉石油出口超過一半。

美國持續打擊委內瑞拉走私石油的「影子艦隊」，日前在印度洋截獲載有約70萬桶「受制裁原油」、原定駛往山東青島的油輪「阿奎拉2號」。美國去年12月在委內瑞拉附近海域武力扣押一艘油輪，宣布將沒收所載石油，委內瑞拉當時譴責這是「國際海盜行為」；中方表示，美方隨意扣押他國船隻行徑嚴重違反國際法，強調委內瑞拉有權利自主發展同其他國家的互利合作。

據美國新聞網站「Politico」報導，萊特是美國對委內瑞拉動武以來踏足該國的最高級別美國官員，此行將會晤羅德里格斯和委內瑞拉石油天然氣行業高管，評估委內瑞拉油氣生產狀況。