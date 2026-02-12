我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約私校學費飆漲至7萬 比菁英大學貴令華人家長兩難

去年全州損失逾4200萬元 紐約州警示：情人節提防愛情詐騙

川普4月初訪中、貝森特先見何立峰？中國外交部、商務部回應了

記者陳宥菘／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年10月30日，美國總統川普（左）和大陸國家主席習近平在南韓釜山金海國際機場舉行峰會前合影。（美聯社）
2025年10月30日，美國總統川普（左）和大陸國家主席習近平在南韓釜山金海國際機場舉行峰會前合影。（美聯社）

美國總統川普據報將於4月初訪問北京，並與中國國家主席習近平會晤。中國外交部發言人林劍12日下午表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用，雙方就此保持著溝通。

有關川普訪中安排，林劍12日在例行記者會上應詢表示，元首外交對中美關係發揮著不可替代的戰略引領作用。不久前的兩國元首通話中，川普再次表達了4月訪問中國的願望，習近平重申了對川普訪中的邀請，雙方就此保持著溝通。

林劍表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，雙方應共同落實好兩國元首達成的重要共識，為中美經貿合作與世界經濟注入更多確定性和穩定性。

另外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）9日透露，美國財政部高級官員上周到訪中國，為他與中國國務院副總理何立峰的下一輪高層會晤作準備，這也被視作為川普4月訪中鋪路。

對於美國財政部官員訪中細節，中國商務部發言人何亞東12日在例行記者會上表示，中美經貿團隊通過經貿磋商機制「在各層級保持密切溝通」，就落實兩國元首釜山會晤共識和吉隆坡經貿磋商成果、解決彼此經貿領域關切及時交換意見。

何亞東說，中方願與美方一道，按照兩國元首會晤和歷次通話達成的共識，秉持平等、尊重、互惠的態度相向而行，加強對話溝通，妥善管控分歧，拓展務實合作，推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

政治新聞網站POLITICO日前引述3名知情人士報導，川普預計4月第1周出訪北京；港媒南華早報12日獨家報導，川普預計將於4月初訪中，初步考慮的抵達日期為3月31日，這將促成「川習會」在4月的第1周舉行，行程預計為期3天左右；川普與習近平可望在北京峰會時，將去年釜山達成的貿易休兵再延長最多1年。

川普 財政部 習近平

上一則

「KK園區2.0版」內部照片首曝光 鐵欄、鐵網雙重封閉

延伸閱讀

控邦迪作證淫魔案為川普「說謊」 眾議員劉雲平要她辭職

控邦迪作證淫魔案為川普「說謊」 眾議員劉雲平要她辭職
共和黨6人倒戈… 眾院推翻對加國加徵關稅 具象徵意義

共和黨6人倒戈… 眾院推翻對加國加徵關稅 具象徵意義
蓋洛普才公布川普民調探低點 近90年支持度調查宣布不做了

蓋洛普才公布川普民調探低點 近90年支持度調查宣布不做了
FTC發函警告蘋果 CEO庫克與川普政府出現新的緊張關係

FTC發函警告蘋果 CEO庫克與川普政府出現新的緊張關係

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
一段名為「美國出境被查現金」視頻，近期在華人社群引發大量關注，因為漏填一表格，導致現金被查扣。(視頻截圖)

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

2026-02-10 05:30
巴拿馬最高法院日前裁定，長江和記集團的運河港口特許經營權違憲，美中較勁又進一步。圖為巴拿馬運河港口的貨櫃碼頭。（路透）

巴拿馬港口裁決 中學者籲反制：中國若有相關財產 可考慮沒收

2026-02-08 09:51
BBC揭發中國飯店針孔偷拍產業。（BBC News中文網視頻截圖）

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

2026-02-08 09:10
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」