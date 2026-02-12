話中有話？習近平慰官兵：反腐經受「革命性」鍛造

習近平向官兵揮手致意。（新華社）

中共 軍委繼上周針對老幹部的文藝演出後，作為軍委主席的中共總書記習近平 11日面向基層官兵舉行春節慰問活動時，強調「過去的一年很不尋常、很不平凡」，並形容解放軍「在反腐敗鬥爭中經受革命性鍛造」。由於時值中央軍委副主席張又俠 、軍委委員劉振立等人遭官宣落馬，習近平的講話被國外媒體與時評人士解讀「話中有話」，認為習近平欲藉此宣示自己仍軍權在握，並為後毛時代唯有習近平才敢於這樣做如此大清洗的「壯舉」而自得。

喊話基層聽黨話、跟黨走

昨晚央視新聞聯播以近八分鐘時長，播報習近平昨下午在北京八一大樓以視訊方式檢查基層部隊值班情況表示，過去一年很不尋常、很不平凡；「人民軍隊深入推進政治整訓，有效應對各種風險挑戰，在反腐敗鬥爭中經受革命性鍛造」；全軍廣大官兵特別是基層官兵堅定聽黨話、跟黨走，忠誠履職盡責，「是完全過得硬、信得過的」。消息還提到，「張升民等」參加活動。畫面裡，除張升民，國防部長董軍也在座。

此前中共中央軍委6日才舉行慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出，習近平與張升民一同出席觀看，前中共軍委副主席曹剛川、范長龍等共軍老將也現身。央視報導稱，「老同志們一致表示，要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，貫徹軍委主席負責制。

中共軍委副主席張又俠上月底落馬至今已半個多月，習近平11日以視訊方式檢查基層部隊戰備值班狀況，陪同的將領有軍委副主席張升民、防長董軍。（截圖自央視新聞聯播）

另據法廣報導，張又俠等人落馬半月後，習近平的兩個動作引起注意，一個是在北京通過視訊慰問官兵強調去年「很不平凡」，一個就是慰問駐京部隊老幹部。報導認為，一年不到，習近平拔除了兩位自己提拔的軍委副主席，兩位都是他的親信，這是習近平13年前上台不久以反腐來清除前朝勢力之後極罕見的重大行動，習近平幾乎成了中央軍委的光桿司令，的確「很不尋常」，但習近平又自得後毛時代唯有自己才敢於有此「壯舉」，所以說「很不平凡」。

解放軍報刪「另立中央」故事

另與此密切相關的是解放軍報9日搬出中共早期領導人張國燾與毛澤東權鬥意欲「另立中央」的故事，來比附習近平與張又俠。文中以曾擔任中共領導人的張國燾分裂中共和紅軍的活動作比，稱讚另一位解放軍創始人的朱德總司令面對張國燾威脅說，『我是共產黨員，我的義務是執行黨的決定』」。但詭異的是解放軍報把此文刪除了。

陸軍某旅2營、海軍安徽艦、空軍航空兵某旅、火箭軍某旅、軍事航天部隊某部、網絡空間部隊某部、信息支援部隊某中心、聯勤保障部隊某倉庫、武警部隊某支隊向習主席報告情況。（新華社）

中國問題專家鄧聿文在X上質疑，這是否暗示張又俠在黨內軍內搞分裂，遭到新時代「朱德」的抵制而被告發？另，有分析指，軍報刪去這篇評論，可能與把張國燾與毛對立拿出來說事，等於突出和放大了張又俠的地位和影響力，削弱了習核心，這是習不願看到的有關。