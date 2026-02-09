以行動宣告張又俠落馬後一切如常 習近平視察北京科創工作

9日上午，中共中央總書記習近平在中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，以及北京市委書記尹力、北京市長殷勇、國務院副總理何立峰、國家發改委主任鄭柵潔等人陪同下，前往位於北京亦莊的「國家信創園」視察。（取材自人民日報微博）

在中共 中央軍委副主席張又俠 日前落馬後，坊間關於當前中國政軍情勢的傳言不斷，中國國家主席、中共中央總書記習近平 則是一再以行動對外宣告「一切如常」。據新華社、人民日報、央視新聞等官媒報導，9日上午，習近平前往位於北京亦莊的「國家信創園」，了解信息技術應用創新和北京加快建設國際科技創新中心情況。

報導稱，「習近平察看代表性科技創新成果展示，並同科研人員和科技企業負責人代表親切交流」，不過央視新聞這則約34秒的影片只有襯底音樂，並未播出習近平談話聲音。從央視新聞畫面來看，習近平參觀的重點包括AI和機器人，小米集團創辦人雷軍等人則在「國家信創園」展示大廳列隊鼓掌歡迎習近平的到來，並聆聽習近平訓示。

小米集團創辦人雷軍等人列隊鼓掌歡迎習近平的到來，並聆聽習近平訓示。（取材自央視新聞畫面）

中國國防部1月24日通報，張又俠及中共中央軍委委員、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立涉嫌嚴重違紀違法，經中共中央研究，決定對張又俠、劉振立立案審查調查。這項消息震撼各界。

不過根據中國官方媒體報導，在張又俠落馬後，習近平仍如常進行各種公開活動，包括：1月29日上午在北京人民大會堂會見對中國進行正式訪問的英國首相施凱爾；1月30日下午主持中共中央政治局第24次集體學習；2月3日上午在北京人民大會堂與對中國進行國事訪問的烏拉圭總統奧爾西舉行會談。

2月4日下午，習近平在人民大會堂會見越共中央總書記蘇林特使越共中央政治局委員、外交部長黎懷忠；2月4日下午，習近平在北京人民大會堂與俄羅斯總統普亭舉行視訊會晤；2月4日晚，習近平與美國總統川普通電話。

2月6日下午，習近平出席在中國劇院舉行的中共中央軍委慰問駐京部隊老幹部迎新春文藝演出；9日上午，習近平在北京考察科技創新工作。