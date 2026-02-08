我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／馬里寧技驚四座 美國力壓日本奪花滑團體金牌

日本眾議院全席次出爐 高市自民黨狂贏316席 單獨跨越修憲門檻

達賴喇嘛辦公室：尊者從未與艾普斯坦會面及任何往來

中央社／台北8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
西藏精神領袖達賴喇嘛。（美聯社）
西藏精神領袖達賴喇嘛。（美聯社）

達賴喇嘛辦公室今天發表聲明，指近日部分媒體與社交媒體試圖將達賴喇嘛尊者，與美國性犯罪富豪艾普斯坦作聯繫。經明確確認，達賴喇嘛尊者從未與艾普斯坦會面，也未曾授權任何人以尊者名義，與艾普斯坦進行任何形式的會面、聯繫或往來。

達賴喇嘛辦公室今天以「達賴喇嘛尊者與『艾普斯坦檔案』無任何關聯」為題發表聲明，提到上述內容。

聲明表示，近日部分大眾媒體與社群平台（社交媒體）發表有關「艾普斯坦檔案」之報導，並試圖將達賴喇嘛尊者與傑弗瑞‧艾普斯坦（Jeffrey Epstein）「聯繫起來」。

這項聲明強調，達賴喇嘛辦公室在此明確確認，達賴喇嘛尊者從未與傑弗瑞‧艾普斯坦會面，也未曾授權任何人以尊者名義，與其進行任何形式之會面、聯繫或往來，特此澄清，以正視聽。

中國西藏網5日晚間發表文章，聲稱引述印度「金融快報」2日報導及白俄羅斯媒體「Nexta TV」在社交平台X的貼文，指達賴喇嘛曾於2012年與艾普斯坦會面，且在美國司法部新公布的艾普斯坦電子郵件中，達賴喇嘛的名字被提到169次。

中國西藏網還宣稱，2025年8月29日，美國「反擊」網站（COUNTERPUNCH）曾發表題為「達賴喇嘛為何會出現在艾普斯坦的家中？」文章，指一名記者宣稱在艾普斯坦位在曼哈頓別墅舉行的聚會上「見到了達賴喇嘛」。這篇文章隨後即在中文網路上流傳。但不少人質疑，上述內容消息來源可疑，有可能是中國方面針對轉世議題對達賴喇嘛發起的攻擊。

達賴喇嘛 艾普斯坦 白俄羅斯

上一則

港媒：中國廚師標榜到香港上門做年菜 涉及打黑工

延伸閱讀

又一個下台…艾普斯坦醜聞延燒 英相施凱爾幕僚長請辭

又一個下台…艾普斯坦醜聞延燒 英相施凱爾幕僚長請辭
淫魔兼食人魔？網瘋傳艾普斯坦「吃嬰兒」

淫魔兼食人魔？網瘋傳艾普斯坦「吃嬰兒」
艾普斯坦案延燒 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務

艾普斯坦案延燒 法國前部長賈克朗請辭重大文化職務
艾普斯坦案再掀波瀾 法國前部長賈克朗父女遭調查

艾普斯坦案再掀波瀾 法國前部長賈克朗父女遭調查

熱門新聞

中民眾花12.6萬買彩券全槓龜 憤而告彩券行判決結果出爐

2026-02-03 10:12
開箱後可見整整齊齊碼著十來包黃金飾品，每包大約1公斤。（上局上海客運段微信公眾號、北京日報）

2000萬元沒帶走…12公斤黃金遺落高鐵車廂 車長：兩人才搬得動

2026-01-31 05:30
網友在社群平台上曬出的相親餐。示意圖，非新聞當事人。（取材自小紅書）

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

2026-02-02 08:30
一名自稱來自浙江的華男在美國加州流浪，他「寧可美國流浪，也不回中國」，讓網友吵翻天；示意圖。(取材自央視)

浙男「寧願流浪美也不回中國」 華人社群吵翻天了

2026-02-03 06:30
示意圖。（取自123RF）

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

2026-02-05 08:43
圖為針孔攝影示意圖。本報資料照片

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

2026-02-06 11:09

超人氣

更多 >
房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播

房間有「第三者」 BBC揭中國旅館偷拍 住客性愛被直播
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅

華女老闆惹怒網紅？遭大規模網路霸凌+死亡威脅
美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響

美國多地飲用水井爆「化學物質汙染」4000萬人受影響
廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物

廚房裡的「肝腎殺手」醫公開5大容易「受潮」粉狀食物