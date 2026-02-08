美指控中國祕密核試 評論：炒作「核威脅論」想拉中下水

我的頻道

中國新聞組／北京8日電
美國國務卿魯比歐。(取材自觀察者網)
美國國務卿魯比歐。(取材自觀察者網)

美國6日公開指責中國曾在2020年進行祕密核試驗，由於時值美俄兩國2010年簽署的「新戰略武器裁減條約」到期，被視為美國意藉此施壓中國加入新一輪核武限制談判；不過核試說法遭中國駁斥，稱是美國炒作「中國核威脅論」的虛假敘事，強調中國始終恪守暫停核試的承諾，且據第三方監測，2020年並未偵測到任何核試爆；前媒體人胡錫進評論稱，美國此舉是又想拉中國下水，「這是天大的事，中國絕不會中美國圈套」。

美國負責武器管制與國際安全事務的國務次卿狄南諾，6日在日內瓦裁軍會議上透露，美國政府知悉中國已在2020年6月22日進行核爆試驗。當天，美國國務卿魯比歐也在美國國務院Substack專欄平台發文稱，中國近年來大幅提升了核能力，應當參與制定新的核導彈條約，並指責中國近年「擴充核武庫」，若不考慮將中國也納入軍控談判，無疑將降低美國及其盟友的安全。

對於美方的指控，中國駐日內瓦代表團副代表沈健嚴正駁斥，批評美方持續炒作「中國核威脅論」的虛假敘事，強調中國始終恪守暫停核試的承諾，並指美國才是「加劇國際和地區軍備競賽的始作俑者」。

與美國一樣，中國已簽署但尚未批准禁止核爆試驗的「全面禁止核子試爆條約」（CTBT）；俄羅斯則已簽署並批准這項條約，但在2023年撤回批准。

不過對於美國的指控，有媒體引述第三方技術單位、負責運作全球監測系統的全面禁止核試驗條約組織（CTBTO）執行秘書佛洛伊德（RobertFloyd）表示，該組織的國際監測系統（IMS）有能力偵測約500噸黃色炸藥當量以上的核爆，包含北韓過去的六次核試；但針對美方指控中國核試的日期，「2020年6月22日當天，IMS並未偵測到任何符合核試爆特徵的事件，後續更詳細的分析也未改變此一結論」。

分析指出，因美國未提出佐證中國核試進一步證據，這場「祕密核試」的指控目前陷入羅生門，也引發全球對美、中、俄三方展開新一輪核軍備競賽的憂心。

觀察者網報導指出，魯比歐等人指控中國擴充核武庫的說法，明顯是在炒作新核導條約，又想拉中國下水。中國官媒環球時報前總編輯胡錫進昨在個人微博發表評論指出，核武器是大國之間日常博弈背後分量最重、也是壓倒性的底牌，目前美國總統川普政府的最大目標是把中國拉入美俄軍控談判，但他認為，中國應當堅持自己的原有路線，堅決建設雖然數量上不及美國，但確實能夠對美產生強大威懾力的核武庫規模和它的先進性，堅決不受美俄核動向的影響。

美國政府6日在日內瓦公開指責中國曾於2020年進行祕密核試驗，引發國際軍控圈高度關注。圖為共軍核導彈第一方隊。（新華社）

