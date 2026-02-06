西藏官媒罕見發文提達賴喇嘛 竟為「這件事情」

我的頻道

記者廖士鋒／即時報導
達賴喇嘛出現在艾普斯坦案文件中，引起中國官媒關注。（美聯社）
美國「淫魔」富豪艾普斯坦案文件近日由美國司法部逐漸披露，內容駭人聽聞，牽扯西方國家諸多政商名流，也對各國政治形成震撼，而中國西藏官媒則罕見發文提及藏傳佛教格魯派精神領袖達賴喇嘛，強調達賴在相關文件中出現了169次。

中國國家級重點涉藏網站「中國西藏網」5日晚間發表一篇報導，當中引述2月2日印度「金融快報」報導稱，達賴喇嘛曾於2012年與艾普斯坦會面，在美國司法部新公布的艾普斯坦電子郵件中，達賴的名字被提及169次。

此外，報導還引述白俄羅斯媒體「Nexta TV」在社交平台X上發布的貼文稱：達賴的名字在艾普斯坦文件中出現169次，並提到「包括私人會面」。而「今日俄羅斯」（RT）也在X上發文稱，「達賴曾與艾普斯坦會面—最新公布的郵件。總的來說，在艾普斯坦的文件中，達賴至少被提及169次」。

中國西藏網還提到，早在2025年8月29日，美國「反擊」網站（COUNTERPUNCH）就發布題目為「達賴喇嘛為何會出現在艾普斯坦的家中？」文章，提到「上個月，一位名叫邁克爾．沃爾夫的記者在『每日野獸』播客中講述了在艾普斯坦位於曼哈頓的聯排別墅舉行的聚會上，見到了達賴……當被問及達賴為何會出現在那裡時，沃爾夫認為，達賴出現的原因很可能與經濟利益有關」。文章還提到2009年達賴出席過邪教組織NXIVM的活動並發表演講，以此獲得100萬美元的報酬。

這篇報導也被中國新聞網轉載。

而不久前達賴喇嘛榮獲葛萊美獎時，中國外交部發言人林劍稱，十四世達賴並不是單純的宗教人士，「而是披著宗教外衣，從事反華分裂活動的政治流亡者」。他強調「中方堅決反對有關方面將藝術評獎作為政治操弄的工具」。近日聯合國文化領域跟少數民族領域專家在報告中抨擊中共西藏政策，也遭到中國西藏網等撰文回擊。

此外，中國日報旗下起底工作室也發布影片，以艾普斯坦文件涉及美國民主、共和黨政要、經濟巨頭為由，抨擊美國資本主義制度以及「美國制度性腐朽」，甚至提到「資本主義就是一小搓人控制國家運轉，用所謂普世價值糊弄老百姓，真正的政治菁英你都不知道他們玩得有多花」；美國老百姓「選來選去，選誰最後都在蘿莉島的名單上，所以選誰還有意義嗎」。

艾普斯坦 達賴喇嘛 白俄羅斯

