「談和統」鄭麗文認言之過早 國台辦回：統一是台灣唯一前途

中國國台辦發言人陳斌華表示，和平是兩岸同胞的共同追求，統一是台灣的唯一前途。（記者陳政錄／攝影）

國民黨 主席鄭麗文 近日受訪，對中國期待兩岸和平統一的話題表示，討論這個言之過早，沒有成熟的條件，並稱兩岸重新認識需要時間，相信中方也不可能有不切實際的期待。中國國台辦發言人陳斌華5日回應，「和平是兩岸同胞的共同追求，統一是台灣的唯一前途」，「兩岸中國人」應共推兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。

在國共兩黨智庫論壇召開後，陳斌華今天主持國台辦記者會，回應多個國共交流議題相關提問。對於本報系聯合報提問有關鄭麗文對和平統一討論的看法，以及國共交流是否會談及和平統一，陳斌華做出上述回應。

他說，要和平、要發展、要交流、要合作是島內（指台灣）主流民意，兩岸同胞是一家人，都盼望家園和平安寧，家人和諧相處。

陳斌華說，中國願意在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎上，與中國國民黨加強各層級交流交流，增進政治互信，保持良性互動，為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興。

陳斌華接著說，和平是兩岸同胞的共同追求，統一是台灣的唯一前途。兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞家裡的事，當然也應該由家裡人商量著辦。「兩岸中國人應共擔民族大業，順應歷史大勢，共同推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。」

至於未來是否舉辦「鄭習會」，國民黨副主席蕭旭岑說會水到渠成。陳斌華則重申，中國「願意在堅持九二共識，反對台獨的共同政治基礎，與中國國民黨加強各層級交流交流」等等的前述說法。

對於國共兩黨智庫論壇的舉辦，陳斌華也再次表示中方立場，說這是落實國共兩黨領導人賀覆電精神的具體措施，並指論壇聚焦產業發展和民生福祉，提出一系列具體建議，體現了國共兩黨為台海謀和平、為同胞謀福祉、為民族謀復興的責任擔當。他評價，「兩黨在時隔10年後開啟機制化交流意義重大，成效顯著。」

鄭麗文表示，中國是親人，絕不會做出骨肉相殘的事。陳斌華說，「兩岸一家親，都是中國人」，這是兩岸關係的底色。「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針。

陸委會抨擊國共交流，強調中共的目標是消滅中華民國，這個目標不會因為誰去北京而改變。陳斌華反擊說，對一切有利於發展兩岸關係、造福兩岸同胞的事，民進黨 當局都是一味汙衊中傷、百般阻撓破壞，以實現其「台獨」分裂圖謀，謀取一黨私利。台灣社會主流民意支持兩岸加強交流合作，期盼也肯定國共兩黨智庫論壇取得實質成果。民進黨當局的這些說辭和操弄不得人心，不會得逞。