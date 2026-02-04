暗諷川普 習近平會見烏拉圭總統 支持拉美國家護主權

中國國家主席習近平（右）3日在北京人民大會堂與烏拉圭總統奧爾西舉行會談。(新華社)

中國國家主席習近平 昨日上午在北京會見赴中進行國是訪問的烏拉圭總統奧爾西。在委內瑞拉 總統馬杜洛 被美國抓捕滿月之際，習近平表示，當今世界單邊霸凌愈演愈烈，中方始終重視與拉美的關係；多國媒體認為，此次訪問將推動雙方政治和經貿關係持續深化，凸顯拉美國家不斷強化外交自主。

美國去年12月公布新版「國家安全戰略」，宣示遵循川普版門羅主義，尋求恢復美國在西半球的主導地位，以及美國1月3日以軍事行動抓捕馬杜洛後，奧爾西是首位訪問北京的拉丁美洲領導人；路透指出，鑑於委內瑞拉局勢，北京和許多拉丁美洲國家都在權衡美國繼續干預該地區的可能性。

就國際局勢，習近平指出，中方支持烏拉圭接任發展中國家經濟組織「77國集團和中國」輪值主席國，願與烏方加強「全球南方」團結協作，共同推進「平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化」。中方支持烏拉圭接任拉美和加勒比國家共同體（拉共體）及南方共同市場輪值主席國，願與烏方和地區國家推動共建「中拉命運共同體」走深走實。

奧爾西此次率領包含商界在內共150人的代表團。中烏元首在會談後共同見證簽署投資促進、貿易等領域19項合作文件，在奧爾西訪問期間，雙方發表「關於深化中烏全面戰略夥伴關係的聯合聲明」，內容提及繼續落實「一帶一路」建設、認可中企參與烏國5G網路建設等。

奧爾西稱，發展對中關係已成為烏拉圭國策，期待與中方將雙邊合作提升到「更高水平」，他並指，烏方堅定支持一個中國原則，支持「一國兩制」方針。

對此，中國社科院拉美所國際關係研究室主任周志偉對「環球時報」表示，中烏貿易與投資合作，是兩國發展戰略的有效銜接，農業、基礎設施、清潔能源將成為未來中烏雙邊合作的三大核心方向。

周志偉還說，「如今的拉美早已不是百年前的拉美」，中國的市場與投資，正是拉美國家減少單向依賴的有效途徑。

另外，這次訪問也引起多國媒體關注，烏拉圭「國家報」刊文稱，此次訪問代表雙方關係正朝著更高水平、更廣領域穩步邁進；拉丁美洲南方電視台也稱，目前烏中兩國關係正處於歷史最高水平，烏拉圭政府預測，雙方政經關係將持續深化；新加坡亞洲新聞台則認為，今年是中烏兩國建交38周年，烏拉圭方面對此行高度重視，派出了由烏拉圭總統率領的最大規模商業代表團。

奧爾西1至7日訪中，他昨日還會見了中國國務院總理李強、人大常委會委員長趙樂際。